Großes Comeback bei "Grey's Anatomy": Diese Stars sind in Staffel 21 wieder dabei

Das Warten hat ein Ende! "Grey's Anatomy" ist mit Staffel 21 zurück und bringt das Drama zurück ins Grey Sloan Memorial Hospital. Wir freuen uns auf emotionale Achterbahnfahrten und ein Wiedersehen mit einigen unserer Lieblingscharaktere!

"Grey's Anatomy" Staffel 21 - SIE sind dabei:

So darf unter anderem GA-Urgestein Ellen Pompeo zu den Rückkehrer:innen gezählt werden. Bis heute gilt sie in ihrer Figur als Dr. Meredith Grey als Aushängeschild der Serie, obwohl sie sich mit der 19. Staffel eigentlich groß verabschiedet hatte. Komplett verlassen hat sie die Krankenhausserie nie, in den neuen Folgen soll Pompeo jedoch wieder zur festen Besetzung gehören - und folglich ihrer Figur Meredith eine größere Rolle bekommen.



Auch Scott Speedman als Nick soll wieder Teil der 21. Staffel sein.



Nach satten 17 Jahren taucht auch die Chirurgin Dr. Sydney Heron wieder in Seattle auf, damals wie heute verkörpert von Kali Rocha.

Mehr Screentime für Dr. Monica Beltran

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, ist auch eine weitere Figur wieder dabei, die zwar nicht lange weg war, doch mit der die Autor:innen nun offenbar Größeres vorhaben: Natalie Morales übernimmt erneut die Rolle der Dr. Monica Beltran. Zwar war Morales auch in der zurückliegenden Staffel zu sehen, allerdings lediglich in Gastauftritten. Nach "Variety"-Informationen soll sie in zunächst sechs Folgen Teil des festen Neben-Casts sein, wahrscheinlich spielt sie als Monica auch anschließend eine größere Rolle.



In Staffel 20 entschied sich Monica für die Betreuung von Dr. Levi Schmitt (Jake Borelli), der versuchte, eine Stelle in der Kinderheilkunde zu ergattern. Natürlich war auch im Privatleben einiges los. Nachdem sie eine schmutzige Scheidung hinter sich gebracht hatte, führte ein Anbandeln mit Winston (Anthony Hill) und Amelia (Caterina Scorsone) zum Anbahnen einer verhängnisvollen Dreiecksbeziehung.

Wann geht es mit "Grey's Anatomy" Staffel 21 weiter?

Am 26. September startet die 21. Staffel "Grey's Anatomy" in den USA, bei ABC. Für Deutschland gibt es bislang keinen Starttermin.



Das passierte in den letzten Folgen:



