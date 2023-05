Kreisch-Alarm bei "Late Night Berlin": Klaas Heufer-Umlauf darf sich in der Folge am 21. September 2021 über Besuch von Schmusesänger Ed Sheeran im Studio freuen. Was der Weltstar so ausplaudert und welche Pläne Klaas mit Ed Sheeran hat, erfährst du am Dienstag, den 21.09.2021 um 23:10 Uhr!

Anzeige

Ed Sheeran bei "Late Night Berlin"

"Ich freue mich am Dienstag auf Ed Sheeran. Ja, richtig gehört, der echte Ed Sheeran", kündigt "Late Night Berlin"-Host Klaas Heufer-Umlauf seinen berühmten Studiogast an. Am 21. September 2021 ist der beliebte irische Sänger Ed Sheeran zu Gast – durch zu viel Anschmachten verursachte Ohnmachtsanfälle im Publikum sind natürlich nicht ausgeschlossen.

Aber was hat Klaas mit Ed eigentlich vor? "Wir wollen plaudern, wir wollen singen", erklärt der Moderator. Außerdem wollte er seinem Gast gern das ein oder andere Geheimnis entlocken. Ob im das nach Ausstrahlung der Sendung gelang, siehst du im Interview-Clip.

Anzeige

Anzeige

Auftritt mit dem Song "Shivers"

Gänsehautfeeling bringt Ed Sheeran am Dienstag im wahrsten Sinne des Wortes auf die "Late Night Berlin"-Studiobühne. Der 30-Jährige performt seinen neuen Song "Shivers". Den ganzen emotionalen Auftritt kannst du dir im Clip kostenlos ansehen.

Klaas blickt auf den Sommer zurück

Ed Sheeran steht in der neuen Folge von "Late Night Berlin" im Mittelpunkt. Ebenfalls im Fokus ist jedoch Klaas' Sommerrückblick. Der 37-Jährige schaut in gewohnt witziger Manier noch einmal auf die heißen Tage zurück und ruft uns ins Gedächtnis, was längst vergessen zu sein schien.

Anzeige

Start- und Sendezeiten von "Late Night Berlin"

"Late Night Berlin" läuft am 21. September um 23:10 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Weitere spannende Shows mit Klaas-Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und vielen weiteren hochkarätigen Gästen kommen jeden Dienstag auf ProSieben und auf Joyn. Du hast eine Show verpasst? Kein Problem! Sieh dir alle ganzen Folgen oder Highlights im Video kostenlos online an.

Das könnte dich auch interessieren: