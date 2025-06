500 Neue in Deutschland: Superreiche werden mehr - und noch reicher

Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst weiter - und an der Spitze geht es steil nach oben. Wer einmal zu den Superreichen zählt, vermehrt sein Vermögen inzwischen fast automatisch.

Das Wichtigste in Kürze In Deutschland besitzen rund 3.900 Superreiche mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögens - knapp 3 Billionen Dollar.

Das Jahr 2024 war für Vermögende ein Rekordjahr: Allein in Deutschland kamen 500 neue Superreiche hinzu, und die Zahl der Dollarmillionär:innen stieg um 65.000 auf insgesamt 678.000 Personen.

Deutschland liegt weltweit auf Platz 3 hinter den USA und China, was die Zahl der Superreichen betrifft.

Die Zahl der Superreichen in Deutschland wächst rasant, genauso wie ihr Vermögen. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung BCG (Boston Consulting Group) besitzen rund 3.900 Personen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen zusammen knapp drei Billionen Dollar. Dieser Wert entspricht über einem Viertel des gesamten Finanzvermögens in Deutschland.

"Superreiche" oder "ultra high net worth individuals" (UHNWI) profitierten besonders stark vom Börsenboom 2024. Durch Kursgewinne an den internationalen Aktienmärkten wuchs ihre Zahl im vergangenen Jahr um 500, ihr Vermögen legte um 16 Prozent zu.

Auch Millionäre werden mehr - aber ungleich

Nicht nur die Superreichen legten zu: Die Zahl der Dollarmillionär:innen in Deutschland stieg 2024 um 65.000 auf insgesamt 678.000. Doch der Wohlstand ist ungleich verteilt. "Je niedriger in der Vermögenspyramide angesiedelt, desto niedriger auch der Vermögenszuwachs der Einzelnen", heißt es in der Mitteilung der Unternehmensberatung BCG.

Vermögen in Deutschland übersteigt die Schulden

Insgesamt schätzen die BCG-Expertinnen und -Experten das gesamte Bruttovermögen in Deutschland auf 22,9 Billionen Dollar (rund 20 Billionen Euro). Davon entfallen 11,8 Billionen auf Immobilien und andere Realwerte, 11,1 Billionen auf Finanzvermögen wie Bankguthaben, Aktien, Bargeld und Pensionen. Gleichzeitig stehen 2,2 Billionen Dollar an Schulden dagegen – zum Großteil Kredite.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit seinen Superreichen auf Platz 3 - hinter den USA mit 33.000 und China mit 9.200 extrem Vermögenden. BCG (Boston Consulting Group) hat den Hauptsitz in den USA und ist mit Niederlassungen in gut 50 Ländern vertreten. Das Unternehmen publiziert alljährlich einen "Global Wealth Report" zur Entwicklung des Wohlstands auf der Welt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind alle Zahlen in US-Dollar angegeben.