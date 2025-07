Der rote Teppich ist ausgerollt: Die Bayreuther Festspiele starten mit Glanz, Gloria und einer Neuinszenierung der "Meistersinger von Nürnberg". Bundeskanzler Merz gibt sich die Ehre, während Stardirigent Thielemann zurückkehrt.

Das Wichtigste in Kürze Die Bayreuther Festspiele starten mit einer Neuinszenierung der "Meistersinger von Nürnberg", inszeniert von Matthias Davids.

Bundeskanzler Merz und Altkanzlerin Merkel werden zur Eröffnung erwartet - Stardirigent Christian Thielemann feiert sein Comeback.

Der aktuelle "Ring der Nibelungen" wird zum letzten Mal aufgeführt, bevor im nächsten Jahr eine neue Inszenierung geplant ist.

Mit einer Neuproduktion der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" starten am Freitag (25. Juli, 16 Uhr) die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Traditionell werden zur Eröffnung Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet - in diesem Jahr auch wieder ein amtierender Bundeskanzler: Während sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) sich nicht in Bayreuth auf dem roten Teppich blicken ließ, hat Friedrich Merz (CDU) die Einladung der Stadt angenommen.

Er trifft dort auf die frühere Kanzlerin Angela Merkel, die als große Anhängerin von Wagners Werk gilt. Außerdem werden erwartet: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Popsänger Sasha.

Das sind die Fakten

Matthias Davids, ausgewiesener Musical-Experte, führt in diesem Jahr Regie bei den neuen "Meistersingern". Und dabei dürfe gelacht werden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Meistersinger sind ja als komische Oper tituliert, und wir untersuchen die Form der Komik, die in dieser Oper steckt. Mir geht es nicht darum, die gesamte Rezeptionsgeschichte in die Inszenierung zu packen, sondern den Humor hervorzuheben, von dem unglaublich viel im Werk zu finden ist." Davids ist Leiter der Musicalsparte am Landestheater Linz.

Die musikalische Leitung hat Daniele Gatti inne. Michael Spyres singt den Walther von Stolzing, Christina Nilsson ist als Eva zu sehen und zu hören.

Thielemann ist zurück

Von vielen Wagnerianern sehnsüchtig erwartet wird zudem das Comeback von Christian Thielemann auf dem Grünen Hügel. Der Stardirigent und Wagner-Experte war in den vergangenen Jahren nicht in Bayreuth tätig, jetzt kehrt er als musikalischer Leiter des "Lohengrin" zurück.

Zum letzten Mal auf dem Bayreuther Spielplan steht in diesem Jahr der vierteilige "Ring des Nibelungen" in der durchaus umstrittenen und viel diskutierten Version von Regisseur Valentin Schwarz. Dirigiert wird das Mammutwerk erneut von Simone Young, die bei ihrem Bayreuth-Debüt im Vorjahr viel Applaus bekam.

Im kommenden Jahr - dann werden 150 Jahre Festspiele gefeiert - soll es einen neuen "Ring" geben, mit Thielemann am Pult und einer KI-basierten Performance.