Himmelsspektakel über Deutschland

Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 12:24 Uhr
  • Domagoj Klobucar
Der Blutmond über Deutschland: Am 7. September verfärbt sich der Erdtrabant kupferrot.
Der Blutmond über Deutschland: Am 7. September verfärbt sich der Erdtrabant kupferrot.

In der Nacht vom 7. auf den 8. September taucht der Mond in Deutschland in ein faszinierendes rotes Licht. Doch wer das seltene Himmelsschauspiel bestaunen will, muss den richtigen Moment erwischen.

Ein seltenes Naturschauspiel erwartet Deutschland: Am Sonntagabend (7. September) verwandelt sich der Vollmond in einen geheimnisvollen Blutmond. Die totale Mondfinsternis beginnt schon kurz nach Mondaufgang – was die Beobachtung zu einer besonderen Herausforderung macht.

"Es ist sogar möglich, dass man ihn erst sehen kann, wenn er schon aus der totalen Finsternis raus ist", sagt Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Warum der Blutmond dieses Mal schwerer zu sehen sein könnte und wo Sie die besten Beobachtungschancen haben, erfahren Sie im Video.

Totale Mondfinsternis über Deutschland

Die nächste totale Mondfinsternis über Deutschland lässt lange auf sich warten: Erst im Dezember 2028 ist sie wieder in voller Stärke zu bestaunen.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
