Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

In der Nacht vom 7. auf den 8. September taucht der Mond in Deutschland in ein faszinierendes rotes Licht. Doch wer das seltene Himmelsschauspiel bestaunen will, muss den richtigen Moment erwischen.

Anzeige

Ein seltenes Naturschauspiel erwartet Deutschland: Am Sonntagabend (7. September) verwandelt sich der Vollmond in einen geheimnisvollen Blutmond. Die totale Mondfinsternis beginnt schon kurz nach Mondaufgang – was die Beobachtung zu einer besonderen Herausforderung macht.

"Es ist sogar möglich, dass man ihn erst sehen kann, wenn er schon aus der totalen Finsternis raus ist", sagt Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Auch in den News:

Warum der Blutmond dieses Mal schwerer zu sehen sein könnte und wo Sie die besten Beobachtungschancen haben, erfahren Sie im Video.

Die nächste totale Mondfinsternis über Deutschland lässt lange auf sich warten: Erst im Dezember 2028 ist sie wieder in voller Stärke zu bestaunen.

Anzeige

Anzeige