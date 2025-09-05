Anzeige
Heimvorteil in Moskau

Nicht im Ausland: Putin stellt Bedingung für Treffen mit Selenskyj

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 12:37 Uhr
  • dpa
Kremlchef Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Gesprächsbereitschaft nur unter eigenen Bedingungen.
Kremlchef Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Gesprächsbereitschaft nur unter eigenen Bedingungen.© Stepan Pugachev/Roscongress Foundation/AP/dpa

Putin zeigt sich offen für Gespräche mit Selenskyj – aber nur in Moskau. Ein Treffen im Ausland lehnt er ab. Gleichzeitig zweifelt er an Selenskyjs Legitimität und sieht kaum Chancen auf Frieden.

Anzeige

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Forderung nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an einem Verhandlungsort im Ausland zurückgewiesen. Wenn sich Selenskyj mit ihm treffen wolle, aber gleichzeitig von ihm fordere, dafür irgendwohin zu reisen, dann sei das zu viel verlangt, sagte Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. "Der beste Ort dafür (für ein Treffen) ist die Hauptstadt der Russischen Föderation, die Heldenstadt Moskau", sagte er. Selenskyj hatte zuvor ein Treffen in Moskau abgelehnt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Nach ukrainischen Angaben gibt es sieben Länder, die bereit sind, einen Gipfel auszutragen. Putin beharrte in Wladiwostok auf dem von ihm bereits bei seinem Besuch in China vorgeschlagenen Verhandlungsort Moskau. Die Sicherheit der Gäste werde zu 100 Prozent gewährleistet, sagte er.

Auch in den News:

Gespräche in Moskau würden die Verhandlungsposition des Kremls, der sich an der Front weiter im Vorteil sieht, durch den Heimvorteil weiter stärken.

Zugleich bezweifelte Putin erneut den Sinn solcher Gespräche zwischen ihm und Selenskyj grundsätzlich, indem er einmal mehr die Legitimität des ukrainischen Präsidenten infrage stellte. Seine Amtszeit lief im Vorjahr offiziell aus, verlängert sich aber wegen des Kriegsrechts.

Putin behauptete, Ergebnisse könnten Verhandlungen mit Selenskyj nicht bringen, da er keine rechtlichen Befugnisse mehr habe, etwas zu unterzeichnen. Das ukrainische Kriegsrecht sieht vor, dass während des Kriegs keine Wahlen abgehalten und die Befugnisse des Präsidenten daher verlängert werden. Putin hatte seinen Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Online-Bezahldienst Paypal
News

Vorsicht, Betrug: Verbraucherzentrale warnt vor vermeintlichen Anrufen im Namen von PayPal

  • 05.09.2025
  • 16:20 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz steht mit seinem «Herbst der Reformen» unter Druck – die Bevölkerung glaubt kaum an Fortschritte.
News

Umfrage zu Sozialreformen: Mehrheit zweifelt an Erfolg der Koalition

  • 05.09.2025
  • 16:13 Uhr
ROYALS
News

Herzogin von Kent gestorben: Britische Royals trauern um Katharine

  • 05.09.2025
  • 14:53 Uhr
Größer als er selbst ist der gefangene Fisch eines Teenagers in den USA.
News

13-jähriger Amerikaner fängt Riesen-Heilbutt

  • 05.09.2025
  • 14:24 Uhr
Polizei räumt Gillamoos-Jahrmarkt wegen Unwetters
News

Gillamoos-Jahrmarkt wegen Gewitters geräumt

  • 05.09.2025
  • 14:21 Uhr
"Juptier"
News

"Jupiter" gestartet: Deutschland hat jetzt den schnellsten Supercomputer Europas

  • 05.09.2025
  • 14:12 Uhr
Wimbledon Tennis 2025
News

Björn Borg: "Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale"

  • 05.09.2025
  • 12:59 Uhr
Blutrot zeigt sich der Mond in der Nacht vom 7. auf 8. September.
News

Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

  • 05.09.2025
  • 12:24 Uhr
Brand in Drognitz
News

Feuer in Drognitz: Drei Häuser und drei Scheunen gehen in der Nacht in Flammen auf

  • 05.09.2025
  • 11:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-931244
News

Messerangriff an Essener Schule: Lehrkraft verletzt - Täter festgenommen

  • 05.09.2025
  • 11:37 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 8:25

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12