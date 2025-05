Brigitte Macron schubst Ehemann? Frankreichs Präsident: "Nur Spaß"

Ein Clip, in dem Brigitte Macron ihrem Mann Emmanuel ins Gesicht greift, sorgt im Netz für Aufregung. Der Élysée-Palast ist bemüht, die Wogen zu glätten. Der französische Präsident spricht im Zusammenhang mit spekulierten Handgreiflichkeiten von "Unsinn".

Auf Social Media geht ein Video des französischen Präsidentenpaars viral, das Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte bei der gemeinsamen Ankunft in Vietnam zeigt - bei einem anscheinend handgreiflichen Disput. Im Clip ist zu erkennen, wie Brigitte Macron mit der Hand an das Kinn des Präsidenten greift und ihn für einen kurzen Moment wegdrückt, er selbst steht noch in der Tür der Maschine.

Dabei war zunächst keineswegs klar, ob es sich überhaupt um echte Bilder handelt. Zunächst hatte der Élysée-Palast laut BFMTV-Informationen seine Zweifel. Auch über ein mittels KI erzeugtes Video, verbreitet unter anderem über prorussische Kanäle, wurde diskutiert. Mittlerweile ist die Authentizität des Videos allerdings bestätigt, wie die "Berliner Zeitung" berichtet.

"Wir haben nur Spaß gemacht", rechtfertigte sich Macron dann bei einer Pressekonferenz am Montag (26. Mai) in Hanoi, wie "Libération" berichtete. Das Video sei zwar echt, allerdings falsch interpretiert worden. Es werde viel "Unsinn" rund um das Video unterstellt. Er habe nur mit seiner Frau gescherzt, "nicht mehr und nicht weniger", so der französische Staatschef gegenüber anwesenden Journalist:innen.

Präsidenten-Büro: "Harmloser, verspielter Moment"

Das Büro des französischen Präsidenten hatte bereits zuvor versucht, die Wogen zu glätten. Als "harmloser, verspielter Moment" wurde der Vorfall gegenüber der Tageszeitung "Libération" bezeichnet, außerdem sei die Geste aus dem Zusammenhang gerissen worden. Der Élyseé unterstreicht, dass Hinweise auf Gewalt oder Streit jeglicher Grundlage entbehren würden.

Gegenüber "Libération" erklärte ein Berater, das Paar sei in einem "Moment der Vertrautheit" vor der Reise scherzhaft miteinander umgegangen. "Mehr brauchte es offenbar nicht, um den Verschwörungstheoretikern neue Nahrung zu geben. Russia Today und ihre Freunde stürzen sich natürlich sofort darauf", so der Berater.

Bereits vor zwei Wochen sorgte ein Clip mit Macron in den sozialen Medien für Wirbel: Spekulationen, der französische Präsident habe während seine Zugreise in die Ukraine - in Anwesenheit von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie des britischen Premierministers Keir Starmer - versucht, einen Beutel mit Kokain zu verstecken, waberten durchs Netz.

Dabei handelte es sich lediglich um ein gebrauchtes Taschentuch, wie eine Nahaufnahme bewies - es handelte sich um eine Fake News, die von offizieller Seite dementiert wurde. "Wenn die europäische Einheit unbequem wird, geht die Desinformation so weit, dass ein Taschentuch als Drogen bezeichnet wird", schrieb das französische Präsidialamt auf X.