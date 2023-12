Comeback beim DFB? Schweinsteiger macht Andeutungen

Bastian Schweinsteiger kann sich einen Job beim Deutschen Fußball-Bund gut vorstellen. Er wolle sich aber nicht aufdrängen, zumal der Weltmeister von 2014 aktuell ohnehin als TV-Experte arbeitet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Arbeitet Bastian Schweinsteiger bald für den DFB?

Für den Ex-Nationalspieler wäre das nach eigener Aussage sehr reizvoll.

Für die aktuellen DFB-Kicker hat Schweinsteiger hingegen mahnende Worte.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger möchte gerne für den Deutschen Fußball-Bund arbeiten - er weiß aber bisher nicht, in welchem Job. Er wolle etwas tun, um "vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft in der Zukunft diesen goldenen WM-Pokal wieder einmal in den Händen zu halten", sagte der Spieler der Weltmeistermannschaft von 2014 im Podcast "Phrasenmäher" der "Bild"-Zeitung.

Schweinsteiger will nicht aber Nachfolger von Rudi Völler als DFB-Direktor werden. "Nein. Ich biete mich jetzt hier nicht an, aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mit unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen – das war das schönste Gefühl meiner Karriere. Und diesen Moment wieder erleben zu können, wäre etwas ganz Besonderes für mich, steht aber derzeit nicht an." Der 39-Jährige arbeitet derzeit als TV-Experte bei der ARD.

Im Video: "Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr": Jetzt stichelt Schweinsteiger gegen Müller

Schweinsteiger fordert mehr deutsche Tugenden

Vom deutschen Nationalteam fordert Schweinsteiger mehr Einsatz und mehr Kampf. "Favorit oder die Top-Nation sind wir bei der EM natürlich nicht", sagte der 39-Jährige mit Blick auf das Heim-Turnier im kommenden Sommer. "Aber ich bin überzeugt, dass wir ins Halbfinale kommen, wenn wir – und es tut mir leid, aber es ist wirklich so – die deutschen Tugenden reinbekommen." Zuletzt hatte das DFB-Team gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) verloren.

"Fußballspielen ist schön und gut. Unsere Mannschaft hat viele Spieler, die das können. Aber wenn man sich das 0:2 gegen Österreich genauer ansieht, weiß man genau, was uns noch fehlt", kommentierte Schweinsteiger. "Die deutschen Tugenden müssen Grundvoraussetzung sein, das sieht man auch bei anderen Nationen - die spielen nicht nur Fußball. Gerade die vier Teams im Halbfinale der WM in Katar – da sieht man, was es den Spielern bedeutet, für ihr Land aufzulaufen und das Nationaltrikot zu tragen. Genau da müssen wir wieder hinkommen."

Anzeige