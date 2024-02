Nutzer:innen der Züge der Deutschen Bahn (DB) dürften über die Unpünktlichkeit der Züge wenig überrascht sein. Aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums geht nun hervor, dass die von der DB betriebenen S-Bahnen in diesem Bereich ebenfalls mithalten können.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die S-Bahnen in Deutschland fahren immer unpünktlicher.

Dies geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums hervor.

Am unpünktlichsten ist dabei die S-Bahn Rhein-Ruhr mit 85,2 Prozent; am zeitigsten erreicht die S-Bahn Berlin mit 96,6 Prozent ihr Ziel.

Pünktlichkeit ist nicht gerade das Markenzeichen der Deutschen Bahn (DB). Nun treffen auch vermehrt immer mehr S-Bahnen unpünktlich am Ziel ein. Zwar gelte eine Verspätung von sechs Minuten immer noch als "pünktlich", dennoch verfehlen die Bahnen in vielen Regionen immer öfter die Einhaltung dieser großzügigen Zeitangabe.

Somit seien die S-Bahnen, die von der DB betrieben werden, im Jahr 2023 unpünktlicher gefahren als in den Jahren davor, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und beruft sich auf eine Antwort des Bundesverkehrsministeriums. Die Anfrage hierzu hatte der Grünen-Abgeordneten Matthias Gastel gestellt.

Dabei hätten die Ursache vor allem "vielfach mit Störungen an der Infrastruktur und zu knapp bemessenen Kapazitäten in überlasteten Bahnknoten zu tun", erklärt Gastel. Daher brauche Deutschland "auf lange Zeit höhere Investitionen in eine leistungsfähigere und weniger störanfällige Infrastruktur."

Im Video: Nach Bahnstreik-Ende: Freitag droht Ausstand im Öffentlichen Nahverkehr

Pünktlichkeitsquote der S-Bahnen

2023: 92,5 Prozent

2020: 96,5 Prozent

2019: 95,3 Prozent

Anzeige

Anzeige

So (un)pünktlich sind die S-Bahnen in Deutschland

Berlin: 96,6 Prozent

Mitteldeutschland: 95,6 Prozent

Hamburg: 96,5 Prozent

München: 89,5 Prozent

Stuttgart: 89,1 Prozent (2022: 93,1 Prozent)

Rhein-Main: 88,4 Prozent

Köln: 87,9 Prozent

Rhein-Neckar: 86,3 Prozent

Rhein-Ruhr: 85,2 Prozent

Für den Vergleich wurden die neun größten S-Bahn-Netze herangezogen, die von der DB betrieben werden. Dabei gilt ein Zug noch als pünktlich, wenn dieser mit 5:59 Minuten Verspätung einen Halt erreicht.

Zudem haben sich die Pünktlichkeitswerte im Vergleich zum Jahr 2022 alle verschlechtert – mit Ausnahme der S-Bahn Rhein-Neckar. Insbesondere die Pünktlichkeit in Stuttgart rutschte stark ab (minus vier Prozentpunkte).

Im Video: Negativ-Ranking: Das sind die unpünktlichsten Bahnstrecken Deutschlands

Für die kommenden Jahre dürfte es zudem wenige Änderungen hinsichtlich Pünktlichkeit bei der Bahn geben, denn nach dem Haushaltschaos beim Bund steht der DB nun auch weniger Geld zur Verfügung. Somit dürften einige geplante Infrastrukturprojekte möglicherweise vorerst nicht umgesetzt werden.