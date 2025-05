Dringender Tee-Rückruf: Bei Verzehr könnte Vergiftung drohen

Ein Bio-Pfefferminztee von Dallmayr kann wegen überschrittener Grenzwerte eines Toxins zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Das sollten Verbraucher:innen nun wissen.

Zur Entspannung nach einem langen Tag einen Tee zu trinken, gehört für viele zur Routine. Doch bei einem bestimmten Pfefferminztee ist nun Vorsicht geboten. Der Hersteller Dallmayr warnt vor gesundheitlichen Risiken beim Verzehr bestimmter Chargen ihres Tees "Keo Teachamp – Aromakuvert Pfefferminze – BIO". Aufgrund von Überschreitungen der zulässigen Höchstgehalte an Tropanalkaloiden ruft das Unternehmen "aus Vorsicht" mehrere Chargen dieses Produkts zurück, wie es in der Mitteilung der Dallmayr Gastronomie Service GmbH & Co. KG heißt.

Diese Maßnahme erfolge in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und diene dem vorbeugenden Verbraucherschutz, so Dallmayr. Verbraucher:innen werden dazu aufgerufen, die Tees aus den betroffenen Chargen nicht mehr zu verwenden und direkt zu vernichten.

Was sind Tropanalkaloide und warum sind sie gefährlich?

Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe, die in bestimmten Pflanzen vorkommen. Sie können durch das unabsichtliche Miternten von Pflanzen wie Stechapfel oder Tollkirsche in Tees gelangen, so Dallmayr.

Bereits geringe Mengen dieser Stoffe können jedoch zu gesundheitliche Probleme verursachen, darunter Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und die Herzfrequenz.

Symptome wie Benommenheit, Kopfschmerzen oder Übelkeit können innerhalb von fünf bis 30 Minuten nach dem Verzehr auftreten. In höheren Konzentrationen sind auch Sehstörungen, Halluzinationen oder Kreislaufprobleme möglich. Besonders Kleinkinder und Menschen mit Herzproblemen sind durch hohe Tropanalkaloid-Gehalte gefährdet, so "Ökotest".

Welche Charge des Dallmayr-Tees ist betroffen?

Potenziell belastet sind die folgenden Chargen des Pfefferminztees: "Keo Teachamp – Aromakuvert Pfefferminze – BIO":

Artikelnummer: 1809 6 0000

Chargennummern: 182775, 183369, 184759

Mindesthaltbarkeitsdaten: 11/2026, 12/2026, 01/2027

Kund:innen, die Tees aus diesen Chargen erworben haben, empfiehlt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die betroffenen Packungen nicht mehr zu konsumieren und zu entsorgen.

Wichtig ist: weitere Chargen dieses Produkts sind nicht betroffen und können deshalb ohne Risiko weiterhin verzehrt werden, so der Hersteller.

Für Rückfragen oder anderen Bedenken steht Julius Schünck von Dallmayr zur Verfügung (E-Mail-Adresse Julius.Schuenck@dallmayr.de).