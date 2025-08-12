Anzeige
Auch Bundeswehr in baltischem Staat

Sorge vor Russen-Manöver: Litauen beginnt Militärübung an Belarus-Grenze

  • Veröffentlicht: 12.08.2025
  • 14:03 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Litauische Fallschirmjäger bei einer Militärübung im Mai 2025
Litauische Fallschirmjäger bei einer Militärübung im Mai 2025© IMAGO/ZUMA Press Wire

Das russisch-belarussische Großmanöver "Sapad" weckt in Litauen böse Erinnerungen an den Beginn des Ukraine-Überfalls. So reagiert der baltische Staat an der NATO-Ostflanke.

Inhalt

Das litauische Militär hat in der Region Varena eine umfassende Militärübung gestartet, die bis zum 20. August andauern soll. Laut Angaben der Streitkräfte beteiligen sich rund 350 Soldat:innen an dem Manöver. Der erste Teil der Übung findet in Südlitauen nahe der belarussischen Grenze statt, während der zweite Teil auf einem Trainingsgelände im Landesinneren durchgeführt wird. Ziel sei es, die Reaktionsfähigkeit des Landes auf mögliche Bedrohungen zu stärken.

Litauen reagiert mit Übung auf russisches Großmanöver

Mit dieser Übung reagiert Litauen auf das für September angesetzte russisch-belarussische Militärmanöver "Sapad", wie "T-Online" berichtet. Dieses groß angelegte Manöver, das regelmäßig durchgeführt wird, sorgt in der Region für Besorgnis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits im Februar davor gewarnt, dass Russland bis zu 15.000 Soldat:innen nach Belarus entsenden könnte. Erste Truppen und militärische Ausrüstung seien laut dem ukrainischen Grenzschutzdienst bereits in Belarus eingetroffen.

Auch vor Ukraine-Überfall gab es ein Russen-Manöver

Andrii Demchenko, Sprecher des ukrainischen Grenzschutzdienstes, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur "RBC-Ukraine", dass die derzeitige Präsenz russischer Truppen in Belarus noch keine unmittelbare Gefahr für Litauen darstelle. Dennoch bleibt die Situation angespannt.

In der Vergangenheit nutzte das von Kreml-Herrscher Wladimir Putin regierte Russland ähnliche Manöver als Tarnung für militärische Operationen, wie etwa vor der Invasion in die Ukraine. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj, warnte ebenfalls vor möglichen Täuschungsmanövern: "Die Öffentlichkeit der Manöver ist der optimale Weg, um Truppen zu verlegen und zu konzentrieren."

Litauen steht im Brennpunkt

Litauen steht als Mitglied der NATO und der EU besonders im Fokus. Mit einer 670 Kilometer langen Grenze zu Belarus und der direkten Nachbarschaft zur russischen Exklave Kaliningrad spielt das Land eine Schlüsselrolle in der Sicherheitsarchitektur Osteuropas.

Bundeswehr in Litauen dauerhaft stationiert

Zur Sicherung der NATO-Ostflanke gegen die zunehmende Bedrohung Russlands hat die deutsche Bundeswehr im Mai in Litauen eine Brigade in Dienst gestellt. Der Kampfverband soll 2027 voll einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 Soldat:innen, deren Hauptstandort eine noch zu bauende Kaserne mit Truppenübungsplatz in Rudninkai sein soll.

  • Verwendete Quellen:
  • "T-Online": "Litauen startet Militärübung an belarussischer Grenze"
  • Nachrichtenagentur dpa
