Bundeskanzler Friedrich Merz betritt erstmals nach Amtsantritt ein Talkshow-Studio: Maybrit Illner stellt dem CDU-Chef am Donnerstag unbequeme Fragen zu seinen politischen Plänen. Im Joyn-Livestream können Sie das Gespräch kostenlos verfolgen.

Es war ein Stotterstart des neuen Bundeskanzlers: Seit gut einer Woche ist Friedrich Merz (CDU) im Amt, erst im zweiten Wahlgang erhielt er genügend Stimmen im Bundestag. Am Mittwoch (14. Mai) hielt der CDU-Chef dann seine erste Regierungserklärung und war bemüht, Zuversicht zu verbreiten. Einen Tag später sitzt Merz erstmals als frisch gebackener Kanzler in einer Talkshow - am Donnerstag (15. Mai) ist er ab 22:15 Uhr zu Gast bei Maybrit Illner im ZDF.

"Große Erwartungen" an Merz

Unter der Überschrift "Große Erwartungen, schwieriger Start – was können Sie schaffen, Herr Merz?" fühlt Talkerin Illner dem Bundeskanzler auf den Zahn. Merz wird erklären müssen, wie er - teils verlorenes - Vertrauen im In-, aber auch im Ausland gewinnen kann und ob er aus seiner Sicht den Fehlstart unbeschadet überstanden hat. Ist der versprochene Politikwechsel in Zeiten großer Krisen umzusetzen? Von Merz werden zukunftsfähige Antworten erwartet, am Donnerstag hat er die Chance, sie vor TV-Publikum zu liefern.

