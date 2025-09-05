135 Einsatzkräfte vor Ort
Feuer in Drognitz: Drei Häuser und drei Scheunen gehen in der Nacht in Flammen auf
- Aktualisiert: 05.09.2025
- 11:38 Uhr
- dpa
Nach Mitternacht bricht im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Feuer aus – drei Häuser und drei Scheunen stehen in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an.
In der Gemeinde Drognitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) brennen drei Wohnhäuser und drei Scheunen. Das Feuer brach nach Mitternacht aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Scheune aus und breitete sich dann aus, wie die Polizei mitteilte.
Die Löscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an. Der Brand sei inzwischen aber unter Kontrolle, hieß es von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr. Zeitweise waren den Angaben zufolge 135 Einsatzkräfte vor Ort. Mindestens ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten verletzt worden. Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht für das Gebiet vor starken Gewittern gewarnt.