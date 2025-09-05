Anzeige
Konzernchefs im Weißen Haus

Trump lädt Tech-Giganten zum Dinner - Elon Musk ist nicht dabei

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 10:46 Uhr
  • Kira Born
Beim Treffen der Silicon-Valley-CEOs darf ein Mann natürlich nicht fehlen: Meta-Chef Mark Zuckerberg.
Beim Treffen der Silicon-Valley-CEOs darf ein Mann natürlich nicht fehlen: Meta-Chef Mark Zuckerberg.© Alex Brandon/AP/dpa

600 Milliarden Dollar, Lobeshymnen und ein leerer Stuhl: Beim Tech-Dinner feierte Donald Trump mit den Chefs von Apple, Meta und OpenAI. Nur Elon Musk blieb fern. Warum der Tesla-Chef nicht kam.

Anzeige

Inhalt

US-Präsident Donald Trump will die Tech-Branche weiter pushen. Deshalb lud der Republikaner die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus. Dabei war die Crème de la Crème der Tech-Welt: Mark Zuckerberg von Meta, Apple-Chef Tim Cook und Microsoft-Gründer Bill Gates.

Doch ein ehemals Vertrauter des Präsidenten, der ebenfalls fester Bestandteil der Tech-Szene ist, war nicht anwesend: X-Eigentümer und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik - der  "Big Beautiful Bill" - vor wenigen Monaten gebrochen. Die Fehde verschärfte sich weiter, als Musk den 79-Jährigen beschuldigte, die Epstein-Akten wegen eigener Verstrickungen in die Handlungen des Sexualstraftäters unter Verschluss zu halten.

Bei dem Tech-Dinner sei Musk jedoch eingeladen worden – könnte aber "leider" nicht teilnehmen, wie ihn US-Medien Musk zitierten.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Tech-Dinner: Wer sitzt nah am US-Präsident?

An der langen Tafel nahm direkt neben Donald Trump Meta-Chef Zuckerberg Platz. An Trumps linker Seite saß seine Ehefrau Melania. Neben Bill Gates und Tim Cook war auch der Open-AI Chef Sam Altman am Donnerstagabend (4. September) bei dem Dinner in Washington dabei.

"Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt. […] Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ", sagte Trump laut US-Medienberichten.
Auch anwesend waren Größen wie Arvind Krishna, CEO von IBM, Cameron Wilson, von Code.org, Google-Gründer Sergey Brin, OpenAI-Gründer Greg Brockman, Oracle-CEO Safra Catz und Blue Origin-CEO David Limp.

Anzeige
Anzeige

Tech-Firmen versprechen Milliarden-Investition in den USA

Trump eröffnete das Dinner mit einer Vorstellung der KI-Forschung, dass "unser Land auf eine neue Ebene" bringt, so Trump. Doch neben der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz stehen für den Republikaner Investition in den USA im Vordergrund. Reihum fragte er die Tech-Köpfe, wie viel sie im Land investieren wollen, wie "Euronews" berichtet.

Die Bosse dankten dem Präsidenten für sein Engagement in der Branche und sprachen über die geplanten Investitionen. Zuckerberg sagte, alle Anwesenden tätigten "enorme Investitionen" in den USA, "um Rechenzentren und Infrastruktur aufzubauen, die die nächste Innovationswelle vorantreiben werden". Meta plant laut Zuckerberg Investitionen in Höhe von mindestens 600 Milliarden Dollar in den USA bis 2028, wie aus einem Video des Treffens hervorging.

Microsoft CEO, Satya Nadella, kündigte an, dass das in Seattle ansässige Unternehmen bis zu 80 Milliarden US-Dollar jährlich investieren wolle. Das lobte der Präsident: "Das ist eine große Zahl … Gut, sehr gut."

Sundar Pichai, CEO des Google-Konzerns Alphabet, sagte ebenfalls 250 Milliarden für den Wirtschaftsstandort USA zu, so Berichte von "Euronews".

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Apple wird laut Cook voraussichtlich 600 Milliarden Dollar in den USA investieren. "Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir in den USA umfangreiche Investitionen tätigen und wichtige Produktionsstätten hier ansiedeln können", sagte Cook laut "Wall Street Journal".

"Danke, dass Sie ein so wirtschafts- und innovationsorientierter Präsident sind. Das ist eine sehr erfrischende Veränderung", sagte Altman. "Ich denke, dies wird uns für eine lange Zeit großen Erfolg an der Spitze der Welt bringen. Ohne Ihre Führung wäre das nicht möglich."

Anzeige
Anzeige

Trump und Tech-Elite rücken enger zusammen

Das Abendessen unterstreiche, wie eng die Trump-Regierung mit führenden Vertreter:innen der Technologiebranche zusammenarbeiten wolle und wie sehr wiederum die Branche daran interessiert sei, sich die Gunst des Präsidenten zu sichern, schrieb das "Wall Street Journal".

Bei Trumps Amtseinführung hatten die Tech-Bosse Ehrenplätze bekommen. Die Konzernchefs bzw. ihre Unternehmen hatten für die Amtseinführung gespendet. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte in einer seiner letzten Ansprachen vor einer Oligarchie in den USA gewarnt, die Herrschaft einer kleinen Gruppe Reicher.

Musk stellt neue Version seines Chatbots Grok vor
News

Künstliche Intelligenz

Elon Musk verklagt Apple und ChatGPT-Erfinder OpenAI

Tech-Milliardär Elon Musk hat Klage gegen Apple und den ChatGPT-Erfinder OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: Der iPhone-Konzern benachteilige Chatbots anderer Firmen wie den von Musks Unternehmen xAI.

  • 25.08.2025
  • 22:46 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Euronews: "Elon Musk: Ausgeladen bei Trumps Tech-Dinner im Weißen Haus"
Mehr News
Kremlchef Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Gesprächsbereitschaft nur unter eigenen Bedingungen.
News

Nicht im Ausland: Putin stellt Bedingung für Treffen mit Selenskyj

  • 05.09.2025
  • 12:37 Uhr
Blutrot zeigt sich der Mond in der Nacht vom 7. auf 8. September.
News

Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

  • 05.09.2025
  • 12:24 Uhr
Brand in Drognitz
News

Feuer in Drognitz: Drei Häuser und drei Scheunen gehen in der Nacht in Flammen auf

  • 05.09.2025
  • 11:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-931244
News

Messerangriff an Essener Schule: Lehrkraft verletzt - Täter festgenommen

  • 05.09.2025
  • 11:37 Uhr
PORTUGAL-ACCIDENT/
News

Seilbahnunglück in Lissabon: Offenbar doch kein Deutscher unter den Toten

  • 05.09.2025
  • 11:26 Uhr
Giorgio Armani
News

Armani hinterlässt ein Imperium - wer führt das Modehaus weiter?

  • 05.09.2025
  • 10:28 Uhr
Östliches Wirtschaftsforum in Wladiwostok
News

Russland unzufrieden mit US-Zollpolitik - Putin und Trump im Clinch?

  • 05.09.2025
  • 10:07 Uhr
Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses
News

Bundesetat-Sitzung in Rekordzeit: Haushalt 2025 steht - Das ist geplant

  • 05.09.2025
  • 09:51 Uhr
Donald Trump
News

Trump will Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenennen

  • 05.09.2025
  • 04:39 Uhr
Illustration Steuern
News

Revolution bei der Steuererklärung: Bayern plant 1-Klick-App für Millionen Bürger

  • 05.09.2025
  • 04:31 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:55

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12