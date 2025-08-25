Großbrand und Explosionen im Hamburger Hafen - A1 gesperrt

In Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zieht über die Stadt, es sind weiterhin Knallgeräusche zu hören.

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

"Wir sind derzeit mit einem Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrkräften vor Ort", teilte die Polizei Hamburg auf X mit. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden, warnte die Behörde.

Nach Polizeiangaben wurde zudem die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt.

