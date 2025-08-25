Anzeige
Explosionen in der Hansestadt

Großbrand und Explosionen im Hamburger Hafen - A1 gesperrt

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 17:00 Uhr
  • Michael Reimers
In Hamburg ist es zu einem Großbrand gekommen.
In Hamburg ist es zu einem Großbrand gekommen.

In Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zieht über die Stadt, es sind weiterhin Knallgeräusche zu hören.

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

Auch in den News:

"Wir sind derzeit mit einem Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrkräften vor Ort", teilte die Polizei Hamburg auf X mit. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden, warnte die Behörde.

Nach Polizeiangaben wurde zudem die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • X: Polizei Hamburg
