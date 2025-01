Grünheide: Startschuss für deutsche Fertigung des neuen Tesla Model Y

Tesla stemmt sich gegen die Krise auf dem deutschen Elektroauto-Markt. Viel Hoffnung setzt der Konzern von Elon Musk dabei auf ein neues Modell.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seinem Werk in Grünheide bei Berlin die Produktion des überarbeiteten Model Y gestartet. "Ab heute beginnen wir damit, die ersten Fahrzeuge zu fertigen", sagte eine Unternehmenssprecherin. Weitere Details nannte sie nicht. Tesla fertigt sein Model Y an mehreren Standorten rund um den Globus. Es gilt als das meistgebaute Elektroauto der Welt. Allerdings musste der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte US-Hersteller, der auch eine Reihe anderer Modelle produziert, im Vorjahr den ersten Rückgang der Auslieferungen seiner Elektroautos seit mehr als einem Jahrzehnt hinnehmen.

Model Y soll Tesla wieder auf die Überholspur bringen

Weltweit lieferte Tesla 2024 knapp 1,79 Millionen Fahrzeuge an die Kunden aus. Das waren 19.355 weniger als 2023. Auf dem schwächelnden deutschen Markt für Elektroautos sackten die Neuzulassungen des Konzerns 2024 laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um gut 26.000 auf knapp 38.000 Fahrzeuge ab. Tesla, 2022 noch Marktführer bei den Zulassungen von E-Autos in Deutschland, stand damit hinter Volkswagen und BMW nur noch auf Platz drei.

Das neue Model Y, ein sogenannter Crossover-SUV, soll dabei helfen, wieder auf den Wachstumspfad zu kommen. Das einzige Tesla-Werk Europas in Grünheide, die sogenannte Gigafactory, hat rund 11.000 Beschäftigte. Es beliefert nach früheren Angaben den europäischen Kontinent, aber auch den Nahen und Mittleren Osten und Taiwan.