Günstig Urlaub machen: In diesen Ländern können Touristen sparen

Wer einmal eine Reise macht, der kann dann was erzählen ... vor allem auch, wie viel Geld man am Urlaubsort gelassen hat. Wer sparen möchte, sollte sich daher im Vorfeld über günstige Urlaubsregionen erkundigen.

Anzeige

Dass ein Urlaub ins Geld gehen kann, wissen nicht nur Familien mit Kindern. Auch die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten veranlassen viele Single-Haushalte oftmals zum Sparen.

Wer daher eine Reise plant, sollte sich insbesondere in den süd- und südosteuropäischen Urlaubsländern umschauen, denn hier sei, laut einer Meldung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom Dienstag (30. Mai) das Preisniveau bei Gaststätten- und Hoteldienstleistungen deutlich niedriger als in Deutschland. Teurer hingegen sei es vor allem an Zielen im Norden und Westen des Kontinents, ergänzt "Spiegel-Reise".

Im Video: Nach Corona - Deutsche Urlauber wollen sich etwas gönnen

Vergleich des Preisniveaus in Europa

Diese Länder liegen unter dem Preisniveau von Deutschland:

Albanien: 56 Prozent

Türkei: 56 Prozent

Bulgarien: 52 Prozent

Rumänien : 46 Prozent

Montenegro : 46 Prozent

Ungarn: 32 Prozent

Malta: 28 Prozent

Portugal: 28 Prozent

Griechenland: 21 Prozent

Tschechien: 18 Prozent

Polen: 18 Prozent

Spanien: 18 Prozent 18 Prozent

Kroatien: 17 Prozent

Zypern: 17 Prozent

Slowenien : 16 Prozent

Italien: 5 Prozent 5 Prozent

Diese Länder liegen über dem Preisniveau von Deutschland: