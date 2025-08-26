Anzeige
Kommt der "Herbst der Reformen"?

Kann Merz Reform? Kanzler im ZDF-Sommerinterview - hier im kostenlosen Livestream

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 15:26 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Im Sommerinterview wird sich Bundeskanzler Merz (Bild) den Fragen des ZDF stellen. (Archivbild)
Im Sommerinterview wird sich Bundeskanzler Merz (Bild) den Fragen des ZDF stellen. (Archivbild)© IMAGO/photothek.de

Ist Bundeskanzler Merz mit der bisherigen Regierungsarbeit zufrieden? Im ZDF-Sommerinterview zieht er eine Zwischenbilanz - hier live verfolgen!

Schluss mit dem öffentlichen Streit und eine Aufbruchstimmung im ganzen Land - das war das Ziel der schwarz-roten Bundesregierung. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz musste schon wenige Monate nach Amtsantritt feststellen: So einfach ist das nicht. Jetzt pochen die Unionsfraktionen aber auf einen "Herbst der Reformen".

Inwieweit kann das klappen - und wie steht es um die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPD? Im ZDF-Sommerinterview stellt sich der Bundeskanzler brennenden Fragen zur aktuellen politischen Lage.

Verfolgen Sie das Sommerinterview mit dem Bundeskanzler am Sonntag (31. August) ab 19:10 Uhr

Merz

HIER sehen Sie das Interview mit dem Kanzler LIVE!

