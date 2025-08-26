Mit "La Tomatina" startet die wohl berühmteste Tomatenschlacht der Welt. Das Kult-Event verspricht Matsch, Massen und maximalen Spaß. Hier im kostenlosen Livestream verfolgen!

Am Mittwoch (27. August) ist es wieder so weit: In der spanischen Stadt Buñol in der Provinz Valencia fliegen tonnenweise Tomaten durch die Luft – und das ganz offiziell. "La Tomatina", die wohl berühmteste Tomatenschlacht der Welt, lockt auch in diesem Jahr Tausende Feierlustige in die sonst beschauliche Gemeinde nahe Valencia.

Das matschige Spektakel wird im kostenlosen, kommentierten Livestream auf Joyn übertragen. Verfolgen Sie das Fest ab 11:15 Uhr live - hier klicken!

Während der "La Tomatina" verwandeln sich die Gassen eine Stunde lang in ein Meer aus rotem Matsch, wenn mehr als 100 Tonnen überreife Tomaten zum Einsatz kommen. Der Spaß ist organisiert, wild – und absolut Kult.

Was 1945 als spontane Keilerei begann, ist heute ein globales Spektakel mit Teilnehmenden aus aller Welt. Die Tickets sind streng limitiert, Schutzbrillen sind Pflicht – und das Regelwerk klar: Nur matschige Tomaten werfen, Rücksicht nehmen und die weißen Shirts am besten gleich vergessen. Der Tomaten-Tsunami rollt also an – und verspricht wieder Bilder zwischen Chaos, Ketchup und kollektiver Ekstase.

