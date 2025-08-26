Anzeige
Arizona

Verkehrschaos und Stromausfälle: Mega-Staubsturm legt US-Metropole Phoenix lahm

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 12:18 Uhr
  • dpa
Eine gigantische Staubwolke zieht über Phoenix – der Sturm brachte Verkehr und Stromversorgung zum Erliegen.
Eine gigantische Staubwolke zieht über Phoenix – der Sturm brachte Verkehr und Stromversorgung zum Erliegen.

Die Stadt Phoenix im Bundesstaat Arizona wurde durch einen gewaltigen Staubsturm lahmgelegt. Straßen- und Flugverkehr kamen zum Stillstand, fast 60.000 Menschen hatten keinen Strom. Behörden warnten vor lebensgefährlichen Wetterbedingungen.

Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die größte Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kamen zeitweise der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60.000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, berichten lokale Medien.

Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer:innen dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren, und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus. Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen. Auch vor heftigen Regenfällen wurde gewarnt.

