Habeck geht - Streit bleibt

Markus Söder kontert Robert Habeck: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg."

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 15:30 Uhr
  • dpa
Robert Habeck (links) geht – doch der Streit mit CSU-Chef Söder (rechts) bleibt bestehen.
Robert Habeck (links) geht – doch der Streit mit CSU-Chef Söder (rechts) bleibt bestehen.© Sven Hoppe/dpa

Der Rückzug von Robert Habeck aus dem Bundestag sorgt weiter für Schlagzeilen. Kaum hatte der Grünen-Politiker CSU-Chef Markus Söder attackiert, setzte der mit scharfen Worten zum Gegenschlag an.

Bei seiner Rückzugsankündigung hatte der frühere Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen CSU-Chef Markus Söder ausgeteilt - nun wehrt sich dieser mit einem Gegenangriff. Er wünsche Habeck "viel Glück außerhalb der Politik", sagte Söder der "Bild"-Zeitung und fügte hinzu: "Denn in der Politik war er ja sehr erfolglos." Söder sagte an die Adresse Habecks: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg."

Habeck hatte am Montag (25. August) seinen Rückzug aus dem Bundestag angekündigt - und dabei noch einmal scharfe Kritik an Vertreter:innen der Union gerichtet. Über Söder sagte der Grünen-Politiker und ehemalige Wirtschaftsminister: "Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik."

Söder stellte daraufhin nun klar: "Ich werde weiterhin mit Freude bayerische Weiß- und fränkische Bratwürste essen."

Söder und Habeck waren in den vergangenen Jahren in inniger Feindschaft verbunden. Habeck avancierte nicht erst im vergangenen Wahlkampf zum Lieblingsgegner der CSU. Immer wieder überzogen sich die beiden Spitzenpolitiker auch persönlich mit wechselseitigen Vorwürfen und Attacken.

