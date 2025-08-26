Anzeige
Insider berichten

Für Ukraine-Frieden: USA und Russland sprechen über Energie-Deals

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 12:47 Uhr
  • Reuters
US-Präsident Trump und Russlands Machthaber bei der Pressekonferenz auf ihrem Gipfeltreffen in Alaska am 15. August.
US-Präsident Trump und Russlands Machthaber bei der Pressekonferenz auf ihrem Gipfeltreffen in Alaska am 15. August.© AP

Wie kann Putin zu einem Ende seines Angriffskriegs in der Ukraine bewegt werden? Die Trump-Regierung setzt offenbar auch Öl und Gas.

Anzeige

Inhalt

Die USA und Russland haben Insidern zufolge am Rande von Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges über mehrere Energiegeschäfte gesprochen. Die Geschäfte seien als Anreiz für Russland gedacht, einem Frieden in der Ukraine zuzustimmen, sagten am Dienstag mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug könnten die USA Sanktionen gegen Russland lockern.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

US-Energiedeals für Frieden in der Ukraine?

Nach Aussage der Insider erörterten die Beamten die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs des US-Energieriesen Exxon Mobil in das russische Öl- und Gasprojekt Sachalin-1. Zudem sei es um den möglichen Kauf von US-Ausrüstung für russische Flüssiggas-Projekte (LNG) wie das mit westlichen Sanktionen belegte Arctic LNG 2 gegangen. Eine weitere Idee sei der Kauf von nuklear angetriebenen Eisbrecherschiffen aus Russland durch die USA gewesen.

Anzeige
Anzeige

Trump wollte Schlagzeile haben

Die Gespräche hätten während der Reise des US-Gesandten Steve Witkoff nach Moskau in diesem Monat stattgefunden, wo er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Investmentbeauftragten Kirill Dmitrijew getroffen habe. Sie seien auch im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump erörtert worden. "Das US-Präsidialamt wollte nach dem Gipfel in Alaska unbedingt eine Schlagzeile über ein großes Investitionsabkommen veröffentlichen", sagte einer der Insider. "So hat Trump das Gefühl, etwas erreicht zu haben."

Das US-Präsidialamt erklärte auf Anfrage, Trump und sein nationales Sicherheitsteam setzten den Dialog mit russischen und ukrainischen Vertretern fort, um ein bilaterales Treffen zur Beendigung des Krieges zu erreichen. Es sei nicht im nationalen Interesse, diese Themen weiter öffentlich zu verhandeln. Trump hat damit gedroht, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, falls die Friedensgespräche keine Fortschritte machen.

Ölmulti Exxon zog sich wegen Ukraine-Angriff zurück

Der Ölmulti Exxon hatte sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 aus seinem Russland-Geschäft zurückgezogen. Der 30-prozentige Betreiberanteil an dem Projekt Sachalin-1 im Fernen Osten Russlands wurde im selben Jahr von Russland beschlagnahmt. Die USA haben mehrere Sanktionswellen gegen das russische Projekt Arctic LNG 2 verhängt, das mehrheitlich dem Konzern Novatek gehört.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

USA wollen Achse Moskau-Peking schwächen

Laut einem der Insider will die Regierung in Washington Russland dazu bewegen, US-Technologie anstelle von chinesischer zu kaufen. Dies sei Teil einer Strategie, um die Beziehungen zwischen Peking und Moskau zu schwächen.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur Reuters
Mehr News und Videos

Ätna-Ausbruch: Warnstufe im Flugverkehr

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 12
Feuer im Parlament der Marshallinseln
News

Schock im Pazifikstaat: Parlamentsgebäude der Marshallinseln ausgebrannt

  • 26.08.2025
  • 12:25 Uhr
Staubsturm in Arizona
News

Verkehrschaos und Stromausfälle: Mega-Staubsturm legt US-Metropole Phoenix lahm

  • 26.08.2025
  • 12:18 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Prozess um Entführung von Kindern: Christina Block verweigert Aussage

  • 26.08.2025
  • 12:14 Uhr
Telefonbetrug
News

Achtung, neue Betrugsmasche: Lotto-Toto warnt vor dubiosen Anrufen

  • 26.08.2025
  • 12:06 Uhr
Der russische Investitionsbeauftragte und Putin-Vertrauter Kirill Dmitrijew hat sich in mehreren Posts über Bundeskanzler Friedrich Merz lustig gemacht.
News

Putin-Mann macht sich über Kanzler Merz lustig

  • 26.08.2025
  • 11:49 Uhr

Superkeime auf Flugzeugtoiletten nachgewiesen

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 12
US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Oval Office im Weißen Haus in Washington, D.C.
News

"Kriegsministerium": Trump will das Pentagon umbenennen

  • 26.08.2025
  • 11:33 Uhr
ISRAEL-PALESTINIANS/HOSTAGES-PROTEST
News

Zeichen gegen Netanjahu: Israelis protestieren gegen Gaza-Politik

  • 26.08.2025
  • 11:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250826-935-790656
News

Fünf Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten gehen weiter

  • 26.08.2025
  • 11:03 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12