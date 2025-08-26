Anzeige
Zukunft der Medizin

Ärztemangel in Deutschland: Wird KI künftig den Praxis-Besuch ersetzen?

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 14:22 Uhr
  • Domagoj Klobucar
Fehlende Fachkräfte belasten das Gesundheitssystem – kann per KI Abhilfe geschaffen werden?
Fehlende Fachkräfte belasten das Gesundheitssystem – kann per KI Abhilfe geschaffen werden? © Sebastian Gollnow/dpa

Der Ärztemangel wird für Patient:innen in Deutschland immer mehr zum Problem. Lange Wartezeiten und volle Praxen sind Alltag. Doch neue KI-Systeme könnten das Gesundheitswesen künftig verändern – mit Chancen und Risiken.

In Deutschland fehlen Ärzte, Termine sind häufig schwer zu bekommen oder mit langen Wartezeiten verbunden. Immer öfter müssen Patient:innen Wochen oder gar Monate auf Untersuchungen warten.

Könnte Technologie Abhilfe schaffen? Künstliche Intelligenz verspricht, Diagnosen schneller und effizienter zu stellen – teilweise sogar ohne direkten Arztbesuch. Welche Möglichkeiten das eröffnet, welche Grenzen es gibt und wie Expert:innen die Entwicklung einschätzen, sehen Sie im folgenden Video auf Joyn.

Zukunft der Medizin – ersetzt künstliche Intelligenz bald den Arztbesuch?

Zukunft der Medizin – ersetzt künstliche Intelligenz bald den Arztbesuch?

