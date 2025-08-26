Anzeige
Was verursachte den Brand?

Schock im Pazifikstaat: Parlamentsgebäude der Marshallinseln ausgebrannt

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 12:25 Uhr
  • dpa
Das Parlamentsgebäude der Marshallinseln brannte aus – Sitzungsunterlagen und Archive wurden dabei vernichtet.
Das Parlamentsgebäude der Marshallinseln brannte aus – Sitzungsunterlagen und Archive wurden dabei vernichtet.© Chewy Lin/AAP/dpa

Auf den Marshallinseln ist das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Majuro in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Behörden konnten das Feuer nicht stoppen – der Parlamentssaal, Büros und Archive sind vollständig zerstört.

Anzeige

Ein verheerendes Feuer hat auf den Marshallinseln im Pazifik das Parlamentsgebäude fast völlig zerstört. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden (26. August, Ortszeit) im Einsatz, nachdem sie gegen Mitternacht über den Brand alarmiert worden war, wie der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete. Jedoch gelang es den nur schlecht ausgerüsteten Einsatzkräften nicht, die Flammen aufzuhalten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Sender Radio New Zealand zitierte seinen Pazifik-Korrespondenten vor Ort mit den Worten, dass der Parlamentssaal und die Büros, die Bibliothek und alle Archive "vollständig zerstört" worden seien. "Alles ist vernichtet. Alle Aufzeichnungen sind verloren", sagte er.

Auch in den News:

Laut einem von ABC zitierten Regierungssprecher deuten erste Hinweise darauf, dass das Feuer in einem Containeranhänger neben dem Parlament in der Hauptstadt Majuro ausbrach. "Derzeit versuchen Einsatzkräfte noch, weitere Schäden auf dem Gelände zu verhindern", hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Anzeige
Anzeige

Abgeordnete wollten Haushalt verabschieden

Das Feuer brach während einer laufenden Sitzungsperiode des Parlaments aus. Die Abgeordneten trafen sich gerade regelmäßig, um den kommenden Haushalt zu finalisieren.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Der ehemalige Gesundheitsminister des Inselstaates, Jack Niedenthal, beschrieb die Situation als "absolut schrecklich". Er berichtete der ABC, dass das Gebäude zwar noch ein Dach habe, innen jedoch komplett ausgebrannt sei. Zeug:innen berichteten von starken Winden, die die Flammen zusätzlich angefacht hätten.

Die Marshallinseln gehören zu Mikronesien und liegen zwischen Australien und Hawaii. Sie zählen mit weniger als 40.000 Einwohner:innen zu den kleinsten Staaten der Erde. Die USA sind für die Sicherheit des Landes zuständig.

Mehr News
Die USA und Russland haben Insidern zufolge am Rande von Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges über mehrere Energiegeschäfte gesprochen.
News

Für Ukraine-Frieden: USA und Russland sprechen über Energie-Deals

  • 26.08.2025
  • 12:47 Uhr
Staubsturm in Arizona
News

Verkehrschaos und Stromausfälle: Mega-Staubsturm legt US-Metropole Phoenix lahm

  • 26.08.2025
  • 12:18 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Prozess um Entführung von Kindern: Christina Block verweigert Aussage

  • 26.08.2025
  • 12:14 Uhr
Telefonbetrug
News

Achtung, neue Betrugsmasche: Lotto-Toto warnt vor dubiosen Anrufen

  • 26.08.2025
  • 12:06 Uhr
Der russische Investitionsbeauftragte und Putin-Vertrauter Kirill Dmitrijew hat sich in mehreren Posts über Bundeskanzler Friedrich Merz lustig gemacht.
News

Putin-Mann macht sich über Kanzler Merz lustig

  • 26.08.2025
  • 11:49 Uhr
US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Oval Office im Weißen Haus in Washington, D.C.
News

"Kriegsministerium": Trump will das Pentagon umbenennen

  • 26.08.2025
  • 11:33 Uhr
ISRAEL-PALESTINIANS/HOSTAGES-PROTEST
News

Zeichen gegen Netanjahu: Israelis protestieren gegen Gaza-Politik

  • 26.08.2025
  • 11:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250826-935-790656
News

Fünf Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten gehen weiter

  • 26.08.2025
  • 11:03 Uhr
Helgoland
News

Ein Bayer auf Helgoland: Söder reist zur Nordseeinsel

  • 26.08.2025
  • 10:23 Uhr
Comer See
News

Drama am Comer See: Deutscher Tourist will Kinder aus Wasser retten - nun ist er vermisst

  • 26.08.2025
  • 10:13 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12