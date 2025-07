Kim Jong Un eröffnet gigantisches Touristenzentrum für nordkoreanische Besucher

Nordkoreas Machthaber ließ es sich nicht nehmen, das Urlaubsgebiet persönlich einzuweihen. Auch ein russischer Vertreter war anwesend. Das Gebiet ist nun für Besucher:innen geöffnet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Nordkorea ist ein riesiges Touristengebiet eingeweiht worden.

Die Eröffnung zelebrierte Machthaber Kim Jong Un höchstpersönlich mit viel Pomp.

Wonsan Kalma, so der Name des Urlaubszentrums an der Ostküste, soll Platz für 20.000 Besucher:innen bieten.

Nun ist das Gebiet auch für Besucher:innen geöffnet.

An Nordkoreas Ostküste ist ein riesiges Touristenzentrum eröffnet worden. Die Einweihung nahm Machthaber Kim Jong Un persönlich vor – erwartungsgemäß mit einer pompösen Feier. Mit "großer Genugtuung" habe Kim an der Zeremonie teilgenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag (26. Juni).

Nordkorea-Machthaber Kim Jong-un weiht neues Urlaubszentrum ein

Machthaber Kim Jong-un wohnt der Eröffnung eins Spaßbads in einem neuen, großen Touristenzentrum an der Ostküste Nordkoreas bei. © KCNA via YNA/dpa

Wonsan Kalma, so der Name des Zentrums, soll Platz für 20.000 Besucher:innen bieten, und noch weiter wachsen. Auf einem Foto von KCNA ist etwa zu sehen, wie der Diktator neben einer Wasserrutsche der Eröffnung eines Spaßbads beiwohnt. "Kim Jong-un äußerte die Überzeugung, dass die Welle des Glücks, die in dem touristischen Gebiet an der Küste von Wonsan Kalma entstehen wird, dessen Attraktivität als touristischer Kulturort von Weltrang steigern wird", schrieb KCNA.

Anzeige

Anzeige

Die Küstenstadt Wonsan im Osten der Hauptstadt Pjöngjang ist bei Einheimischen ein beliebtes Urlaubsziel. Erste Pläne für das neue Vergnügungsgebiet gab es bereits 2014. Gut zehn Jahre später folgte nun die Fertigstellung.

Neues Touristengebiet in Nordkorea soll nur inländischen Gästen zur Verfügung stehen

Das neue, milliardenteure Touristengebiet wurde am 1. Juli für inländische Gäste geöffnet, berichtete KCNA. Am ersten Tag in dem Erholungsgebiet war der Wasserpark laut den Medien sehr beliebt bei den Besucher:innen aus ganz Nordkorea. Von möglichen ausländischen Urlauber:innen war dabei nicht die Rede. Nordkorea hatte zu Beginn der Corona-Pandemie die Grenzen geschlossen, die Beschränkungen aber inzwischen nach und nach aufgehoben.

Anzeige

Anzeige

Zuletzt war russischen Tourist:innengruppen die Einreise gestattet. An der Eröffnungszeremonie in Wonsan nahm als Ehrengast auch der russische Botschafter teil. Nordkorea ist ein Verbündeter Russlands und unterstützt Kremlchef Wladimir Putin in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine.