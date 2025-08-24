Anzeige
Vom Broadway zur Mafia-Serie

Mit "Die Sopranos" zum späten Durchbruch: Jerry Adler stirbt mit 96 Jahren

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 10:18 Uhr
  • dpa
Jerry Adler feierte in " Die Sopranos" seinen späten Durchbruch als Schauspieler.
Jerry Adler feierte in " Die Sopranos" seinen späten Durchbruch als Schauspieler.© Richard Drew/AP/dpa

Jerry Adler wurde durch die Rolle des Hesh Rabkin in der Kultserie "Die Sopranos" bekannt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 96 Jahren gestorben. Seine Karriere führte ihn vom Broadway über Regiearbeiten bis hin zu TV-Rollen in US-Serien.

Der US-Schauspieler Jerry Adler, der mit der Mafia-Serie "Die Sopranos" bekannt wurde, ist tot. Adler starb im Alter von 96 Jahren in New York, wie seine Familie mitteilte. Weitere Details teilte die Familie zunächst nicht mit. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Schauspielers.

Adler hatte nach der Schule als Inspizient am Broadway gearbeitet, führte dann bei einigen Produktionen Regie und wurde schließlich mit Anfang 60 Schauspieler. Nach einigen kleineren Rollen feierte er in der Mafia-Serie "Die Sopranos" in der Rolle des Herman "Hesh" Rabkin an der Seite von Hauptfigur Tony Soprano, gespielt von James Gandolfini, den Durchbruch.

Im Anschluss spielte er weitere kleine Rollen in Serien wie "Good Wife", "Mozart in the Jungle" oder "The Good Fight".

