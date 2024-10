Leichenfund in Idar-Oberstein: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Spaziergänger machte in Idar-Oberstein einen schrecklichen Fund: Nahe der Preußischen Brücke lag ein Leichnam.

Anzeige

Am Samstagvormittag (28. September) gegen 9:10 Uhr meldete ein Spaziergänger eine "vermutlich hilflose Person" unterhalb eines steilen Abhangs in der Hauptstraße in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz), wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei der Person, die nahe der Preußischen Brücke gegenüber der dortigen Kläranlage gefunden wurde, um die Leiche einer Frau. Dies bestätigten sowohl eine entsandte Streife als auch der Notarzt vor Ort.

Im Video: Nach Leichenfund in Gronau - Polizei sucht mit Tattoo-Foto nach Zeugen

Anzeige

Anzeige

Fundort weiträumig abgesperrt

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, ging diese "von einem nicht natürlichen Todesfall aus". Zunächst war allerdings noch unklar, ob es sich um eine Straftat gehandelt habe, so der SWR. Auch wurde ein natürlicher Tod vorerst nicht ausgeschlossen.

Anzeige

Anzeige

32-jähriger Deutscher geständig

Inzwischen steht fest, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wie die gerichtsmedizinische und kriminaltechnische Untersuchung ergaben. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und die Polizei Trier in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag (30. September) mit. Demnach wies die 21-jährige Frau mehrere Verletzungen auf, an denen sie letztendlich gestorben sein dürfte.

Zudem wurde ein mutmaßlicher Täter, ein 32-jähriger Bekannter der Getöteten, als "dringend tatverdächtig" vorläufig festgenommen und sollte noch im Laufe des Tages dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Der Mann habe sich offenbar zunächst immer mehr in Widersprüche verstrickt, bis er im Laufe der Vernehmung geständig gewesen sei, heißt es in der Presseerklärung. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach bereits beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl gegen den Deutschen beantragt.

Todesursache, Tatort und Motiv noch unklar

Der Fundort des Leichnams wurde am Samstag weiträumig abgesperrt, die Bergung dauerte bis zum Nachmittag. Die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung am Tatort wurden an die Kriminaldirektion Trier übergeben.

Allerdings sei der Fundort der Leiche nicht der Tatort, berichtete ein Polizeisprecher. Einzelheiten zur Todesursache gab die Polizei bisher noch keine preis, nur dass die Frau offenbar die Felswand hinabgestoßen worden und dort hängengeblieben sei.

Weiterhin sind die Motivation zur Tat und die genauen Geschehensabläufe immer noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise von Zeug:innen, die im Bereich des Einsatzortes in der Nacht zum Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 entgegen.

Zudem appelliert die Polizei an die Bevölkerung, den Einsatzort nicht aufzusuchen und keine Fotos oder Videos vom Ort des Geschehens zu veröffentlichen.