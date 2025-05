"Marienhof"-Star Giovanni Arvaneh im Alter von 61 Jahren gestorben

Der beliebte Schauspieler Giovanni Arvaneh ist mit 61 Jahren verstorben. Trotz seiner schweren Erkrankung ermutigte er andere und hinterlässt eine inspirierende Botschaft.

Trauer um beliebten "Marienhof"-Star

Giovanni Arvaneh, der vielen Fernsehzuschauer:innen als Sülo Özgentürk in der ARD-Serie "Marienhof" bekannt war, ist tot. Er starb am Mittwoch(14. Mai) im Kreise seiner engen Freunde. Der Schauspieler, der von 1994 bis 2010 im "Marienhof" die Herzen der Zuschauer:innen eroberte, verlor seinen Kampf gegen den Krebs. Sein Tod wurde von seinem ehemaligen Manager und guten Freund gegenüber "Bild" bestätigt.

Arvaneh hatte italienisch-iranische Wurzeln und war gebürtiger Münchner, obwohl viele ihn aufgrund seiner Rolle für einen Türken hielten. Vor drei Jahren ereilte ihn der Schock während einer Theatertournee: Beklemmungen in der Brust führten zu einer ärztlichen Untersuchung und der niederschmetternden Diagnose Nierenkrebs. Der Krebs hatte bereits im gesamten Körper gestreut.

Giovanni Arvaneh litt an Nierenkrebs

Im August 2023 zog sich Arvaneh aus der Schauspielerei zurück, als er öffentlich machte, dass er an Nierenkrebs im Endstadium leidet. Trotz der kurzen ihm verbleibenden Zeit wollte er anderen helfen. Er arbeitete weiterhin als Therapeut mit Heilpraktiker-Erlaubnis für Physiotherapie und zeigte bemerkenswerten Mut im Umgang mit seiner Erkrankung.

Sicher "dass es nach dem Tod weitergeht"

In einem Interview auf seinem Instagram-Account erklärte Arvaneh, dass er glaube, dass es "nach dem Tod weitergeht", was ihm jegliche Angst vor dem Sterben nehme. Er fühlte sich sicher, die wichtigen Dinge in seinem Leben gelöst zu haben und schloss Frieden mit denen, die ihm wehgetan hatten.

Arvanehs letzter Wunsch war es, mit seinen Rollen den Menschen in Erinnerung zu bleiben. Neben "Marienhof" spielte er in Serien wie "St. Angela", "Unser Charly" und "SOKO 5113". Auch international machte er sich einen Namen, insbesondere in der Türkei, wo er 2011 mit einer Hauptrolle im preisgekrönten Film "Zenne Dancer" eine erfolgreiche Karriere startete.

Ex-Kollegin Belstler-Boettcher würdigt Arvaneh

Seine "Marienhof"-Kollegin Nicole Belstler-Boettcher nahm in einem Kommentar unter dem Instagram-Post zu seinem Tod Abschied von Arvaneh. "Mein lieber Giovanni, als heute Morgen von Carsten die Nachricht kam, war ich hin- und hergerissen - Erleichterung, dass du endlich die Schmerzen hinter dir hast, die dir in der letzten Zeit kaum noch Luft zum Atmen gegeben haben und trotz derer du immer noch versucht hast, Menschen Gutes zu geben", schrieb die 62, die im "Marienhof" die Sandra Behrens spielte. Arvaneh habe seinen Frieden gemacht und "du warst bereit zu gehen, wolltest gehen. Die letzte Zeit war nur noch Schmerz und Carsten hat alles getan, um ihn zu lindern für dich – und jetzt die Gewissheit, dass die Menschheit nun um so einen unfassbar besonderen Menschen ärmer ist."