86.000 Autos in Deutschland betroffen

Akute Brandgefahr: Mega-Rückruf von Opel- und Peugeot-Konzern Stellantis

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 09:14 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Das Opel-Logo an einem Auto im Werk der Opel Eisenach GmbH
Das Opel-Logo an einem Auto im Werk der Opel Eisenach GmbH© dpa

Der Autokonzern Stellantis ruft weltweit fast 757.000 Fahrzeuge zurück, davon über 85.000 in Deutschland. Ein fehlerhaftes Bauteil im Kraftstoffsystem erhöht die Brandgefahr.

Inhalt

  • Stellantis startet Mega-Rückruf
  • Diese Modelle sind vom Rückruf betroffen:
  • Peugeot und Opel stark betroffen

Der internationale Autoriese Stellantis, Mutterkonzern unter anderem von Opel, Peugeot und Fiat, muss eine massive Rückrufaktion durchführen. Grund dafür ist ein potenziell gefährlicher Mangel an den Anschlüssen zwischen der Hochdruckleitung und dem Kraftstoffrail, der zu einem Austritt von Kraftstoff führen kann. Laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) besteht dadurch akute Brandgefahr, da der ausgetretene Kraftstoff sich an heißen Motorteilen entzünden könnte.

Stellantis startet Mega-Rückruf

Von der Rückrufaktion sind weltweit insgesamt 756.916 Fahrzeuge betroffen, darunter allein 85.642 in Deutschland, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Bis Mitte Juni 2025 wurden bereits 11 Fahrzeugbrände gemeldet, die mit diesem Defekt in Zusammenhang stehen könnten.

Der Rückruf erstreckt sich über mehrere bekannte Marken des Stellantis-Konzerns, darunter Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Lancia und Alfa Romeo. Die Produktionszeiträume der Fahrzeuge reichen dabei von Ende 2022 bis ins Jahr 2025.

Diese Modelle sind vom Rückruf betroffen:

  • Opel: Grandland, Corsa, Mokka, Frontera, Astra (04.11.2022 – 24.04.2025)
  • Peugeot: 208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 (26.10.2022 – 24.04.2025)
  • Fiat: Grande Panda, 600 (09.02.2024 – 17.05.2025)
  • Citroën: Basalt, C3, C4, C4X, C5, C5X, C5 Aircross (27.10.2022 – 21.05.2025)
  • DS Automobiles: DS3, DS4 (27.10.2022 – 13.05.2025)
  • Lancia: Ypsilon (18.03.2024 – 22.04.2025)
  • Alfa Romeo: Junior (11.07.2024 – 22.04.2025)

Um die Gefahr zu beseitigen, sollen die betroffenen Fahrzeuge in autorisierten Werkstätten überprüft werden. Dort werden die Anschlüsse zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail im Einspritzsystem nachgezogen, um ein Austreten von Kraftstoff sicher zu verhindern. Fahrzeughalter:innen werden vom Hersteller benachrichtigt und aufgefordert, den Werkstatttermin zeitnah wahrzunehmen.

Peugeot und Opel stark betroffen

Besonders in Deutschland sind die Marken Peugeot und Opel stark betroffen: Hier entfallen allein auf Peugeot 31.295 Fahrzeuge und auf Opel 30.810 Fahrzeuge der Rückrufaktion.

Das KBA warnt davor, den Rückruf auf die leichte Schulter zu nehmen. Fahrzeughalter:innen sollten daher umgehend handeln und den Termin in einer Werkstatt wahrnehmen.

