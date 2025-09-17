Anzeige
Tödlicher Vorfall auf Parkplatz

Zwölfjähriger in Niedernhall überfahren – Tatverdächtiger schweigt

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 12:06 Uhr
  • dpa
In Niedernhall trauern Angehörige und Anwohner:innen um den getöteten Zwölfjährigen.
In Niedernhall trauern Angehörige und Anwohner:innen um den getöteten Zwölfjährigen.© Marius Bulling/dpa

Ein 18-Jähriger soll in Niedernhall einen Zwölfjährigen absichtlich mit dem Auto überfahren haben. Das Kind starb noch am Tatort, der Beschuldigte macht bislang keine Angaben zu den Vorwürfen.

Anzeige

Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall hat sich der 18-jährige Autofahrer bisher nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. "Der Beschuldigte hat im Rahmen der Haftvorführung von seinem ihm rechtlich zustehenden Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich zur Sache nicht eingelassen", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall mit.

Auch in den News:

Der Jugendliche soll den Zwölfjährigen am Donnerstag vergangener Woche (11. September) in der kleinen Gemeinde nach einem Streit mit dem Auto verfolgt und absichtlich angefahren haben. Das Kind starb noch vor Ort. Gegen den Heranwachsenden wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Eine Woche nach dem Vorfall können die Eltern auch Abschied nehmen von dem gestorbenen Kind. Der Leichnam des Jungen wurde nun freigegeben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" berichtet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
27. Februar 2025, USA, Washington, D.C: US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Keir Starmer nach ihrem Treffen im Oval Office
News

Trump in London: Wie seine MAGA-Bewegung die britische Politik erschüttert

  • 17.09.2025
  • 15:14 Uhr
Maischberger Joyn Teaser ohne Logo
News

Haushaltsstreit und Radikalisierung: Kostenloser Livestream zu "Maischberger"

  • 17.09.2025
  • 15:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250215-935-453786
News

Nawalny-Witwe enthüllt Details zum Tod: Putin-Kritiker wohl vergiftet

  • 17.09.2025
  • 14:25 Uhr
Lettische Behörden werfen dem Festgenommenen vor, Militärstandorte und Nato-Präsenz für Russland ausspioniert zu haben.
News

Mutmaßlicher Russland-Spion in Lettland festgenommen

  • 17.09.2025
  • 13:49 Uhr
Hagens Oberbürgermeister-Kandidat Dennis Rehbein (CDU) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz"
News

"Klein-Bukarest": CDU-Politiker schildert bei Lanz Missbrauch des deutschen Sozialsystems

  • 17.09.2025
  • 13:44 Uhr
Syltshuttle
News

Chaos auf Sylt-Strecke: Weichenstörung - Bahn stoppt Autozüge

  • 17.09.2025
  • 13:24 Uhr
Nach israelischen Angriffen herrscht in Gaza erneut Zerstörung – palästinensische Stellen melden viele Todesopfer.
News

150 Ziele attackiert: Israels Offensive in Gaza fordert offenbar viele Tote

  • 17.09.2025
  • 13:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-911-009216
News

Merz: "Es geht um die Zukunft des Landes" - Kritik aus der Opposition

  • 17.09.2025
  • 13:09 Uhr
The particular waterfall of Noasca in Piedmont/ Italy is located behind the houses on the border of the famous Great Paradise National Park
News

Unglück am Wasserfall: Deutscher Tourist stirbt nach Sturz in Italien

  • 17.09.2025
  • 12:41 Uhr
Kash Patel
News

Hitziges Wortgefecht: FBI-Direktor Patel und Senator Schiff gehen aufeinander los

  • 17.09.2025
  • 12:30 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12