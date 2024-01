Im September wird in Thüringen, Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Mehrheit der Deutschen glaubt laut einer Umfrage an einen Wahlsieg der AfD.

Das Wichtigste in Kürze Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD nach den Landtagswahlen im Osten einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen wird.

Die in den Landtagen vertretenen Parteien schließen eine Koalition mit der AfD jedoch nach wie vor aus.

Im Hinblick auf die Bundestagswahl 2025 erwarten 59 Prozent der Befragten einen Wahlsieg der CDU/CSU.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov rechnet die Mehrheit der Deutschen mit großen Wahlerfolgen der AfD in den östlichen Bundesländern. Dort wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt.

Mehrheit sieht AfD vorne

Wie die Umfrage zeigt, die im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur veranlasst wurde, halten es 53 Prozent der Befragten für wahrscheinlich, dass die AfD einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen wird. 32 Prozent halten dies für unwahrscheinlich.

In Ostdeutschland selbst, wo in diesem Jahr gewählt wird, halten es sogar 58 Prozent für möglich, bald einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin aus den Rängen der AfD zu haben.

42 Prozent glauben, dass "Brandmauer" scheitern wird

In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird im September ein neuer Landtag gewählt. In Brandenburg regiert derzeit Dietmar Woidke von der SPD mit einer Koalition aus CDU und den Grünen. Bodo Ramelow von der Linken führt eine Koalition mit SPD und Grünen in Thüringen. In Sachsen stellt die CDU mit Michael Kretschmer den Ministerpräsidenten, in einer Koalition mit der SPD und den Grünen.

Nach eigenen Angaben schließen alle in den betroffenen Landtagen vertretenen Parteien eine Koalition mit der AfD aus. Nach aktuellem Stand könnte die AfD daher nur bei absoluter Mehrheit den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen.

Auch wenn CDU/CSU derzeit eine Koalition mit der umstrittenen Partei ausschließt, glauben 42 Prozent der Befragten, dass diese letztlich doch mit der AfD zusammenarbeiten werden. Lediglich 36 Prozent sind der Meinung, dass diese sogenannte "Brandmauer" halten wird.

2024 stehen viele Wahlen bevor: Befragte sehen die Konservativen vorne

Nicht nur Landtags- und Kommunalwahlen finden 2024 im Osten Deutschlands statt: auch das Europaparlament wird gewählt. Das ist die erste bundesweite Abstimmung seit der Bundestagswahl 2021 und damit ein Gradmesser für die Stimmung im Land.

Dass die AfD auch bei der Europaparlament-Wahl stärkste Kraft wird, halten nur 28 Prozent der Befragten für wahrscheinlich und 57 Prozent für unwahrscheinlich.

Kaum einer glaubt an Neuauflage der Ampel

Im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahres erwartet die Mehrheit der Deutschen, dass die CDU/CSU vorne liegen wird. Dagegen glauben nur 16 Prozent, dass die SPD mit Kanzler Olaf Scholz wieder stärkste Partei wird. Den Grünen trauen das nur 9 Prozent zu.

Im vergangenen Jahr konnte die AfD bereits größere Wahlerfolge auf kommunaler Ebene im Osten Deutschlands verzeichnen.