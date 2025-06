US-Präsident Donald Trump bekommt zu seiner Ankunft beim NATO-Gipfel kräftig Honig ums Maul geschmiert. Nun müssen die Europäer hoffen.

Das Wichtigste in Kürze NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobt Trump in einer privaten Nachricht überschwänglich für seinen Iran-Angriff und seinen Einfluss auf den NATO-Gipfel.

Trump veröffentlicht die eigentlich private Nachricht, in der Rutte ihm den Durchbruch bei der 5-Prozent-Zusage europäischer Staaten zuschreibt.

Ruttes Nachricht wird als strategisches Signal gewertet, um Trump in der NATO zu halten und einen Erfolg des Gipfels zu sichern.

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor dem Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag einen ganz besonderen Willkommensgruß erhalten - und diese eigentlich persönliche Nachricht prompt veröffentlicht. Nach einem von Trump veröffentlichten Screenshot der Nachricht versprach ihm NATO-Generalsekretär Mark Rutte in einer persönlichen Textnachricht einen "weiteren großen Erfolg". Wörtlich schrieb Rutte demnach: "Es war nicht einfach, aber wir haben sie alle dazu gebracht, die 5-Prozent-Zusage zu unterzeichnen! Donald, Du hast uns zu einem wirklich, wirklich wichtigen Moment für Amerika, Europa und die Welt geführt. Du wirst etwas erreichen, was kein amerikanischer Präsident seit Jahrzehnten geschafft hat."

Rutte spielte damit auch darauf an, dass sich schon Barack Obama und Joe Biden dafür eingesetzt hatten, dass die Europäer einen deutlich höheren Teil ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren, jedoch nur mit begrenztem Erfolg. Wörtlich fügte Rutte auch noch hinzu "Europe is going to pay in a BIG way, as they should, and it will be your win." Dies kann übersetzte werden mit: "Europa wird kräftig zur Kasse gebeten werden - so wie es sein sollte - und es wird Dein Sieg sein."

Bereits am Anfang seiner Nachricht lobte Rutte Trump für dessen Befehl für Angriffe auf iranische Atomanlagen. "Glückwunsch und vielen Dank für Dein entschlossenes Handeln im Iran", schrieb der Niederländer dazu. "Das war wirklich außergewöhnlich und etwas, das sich sonst niemand getraut hat. Es macht uns alle sicherer."

Rutte will Trump im Bündnis halten

Im Bündnis wurde Ruttes Nachricht als Versuch gesehen, einen Erfolg des diesjährigen NATO-Gipfels sicherzustellen. Äußerungen Trumps hatten in der Vergangenheit mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA unter seiner Führung uneingeschränkt zur Beistandsverpflichtung stehen. Bereits in seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 wetterte der Republikaner immer wieder über die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben europäischer Alliierter und drohte zeitweise sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis. Da die Abschreckung der NATO maßgeblich auf den militärischen Fähigkeiten der USA basiert, würde dies ihre Existenz bedrohen.