Von Obama bis Trump: So reagieren Spitzenpolitiker auf Bidens Krebserkrankung

Nach der Krebsdiagnose zeigen sich amtierende und ehemalige US-Spitzenpolitiker solidarisch mit Joe Biden - und das über Parteigrenzen hinweg.

Nach monatelangen Debatten über seinen Gesundheitszustand musste Ex-US-Präsident Joe Biden 2024 seine Kandidatur auf eine weitere Amtszeit zurückziehen. Nun stellt sich knapp ein Jahr später heraus: Der 82-Jährige ist an einer aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt.

Zahlreiche Spitzenpolitiker:innen reagierten prompt auf die Mitteilung des Biden-Büros. Eine Übersicht der Genesungswünsche an den früheren Präsidenten.

Trump-Familie "betrübt" über Diagnose

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte besonders während des Wahlkampfes 2024 immer Verbalattacken auf Biden unternommen. Nach der Krebsdiagnose sprach er aber seinem Amtsvorgänger Genesungswünsche aus. "Melania und ich sind betrübt über die jüngste medizinische Diagnose von Joe Biden", teilte der 78-Jährige auf Truth Social mit. "Wir senden Jill und der Familie unsere besten Wünsche und wünschen Joe eine rasche und erfolgreiche Genesung."

Obamas "beten für eine schnelle und vollständige Genesung"

Der frühere US-Präsident Barack Obama erinnerte an die Beiträge Bidens zur Krebsforschung und sprach ihm Genesungswünsche aus. "Michelle und ich sind in Gedanken bei der gesamten Familie Biden", schrieb er auf X. "Niemand hat mehr dafür getan, bahnbrechende Behandlungen für Krebs in all seinen Formen zu finden als Joe, und ich bin sicher, dass er diese Herausforderung mit seiner typischen Entschlossenheit und Anmut bekämpfen wird. Wir beten für eine schnelle und vollständige Genesung."

Kamala Harris: "Joe ist ein Kämpfer"

Einst bildete sie gemeinsam mit Biden das Spitzen-Duo im Weißen Haus: Kamala Harris. Die ehemalige Vizepräsidentin der USA bezeichnete ihren Parteikollegen als einen Kämpfer". "Ich weiß, dass er diese Herausforderung mit der gleichen Stärke, Unverwüstlichkeit und dem gleichen Optimismus angehen wird, die sein Leben und seine Führungsqualitäten immer geprägt haben", schrieb sie in einem X-Post nach Bidens Krebsdiagnose.

Hillary Clinton: "Ich denke an die Bidens"

Eine weitere Parteikollegin Bidens erinnerte in ihren Genesungswünschen an die Unterstützung der Krebsforschung durch die Biden-Familie: die Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton. "Ich denke an die Bidens, die sich dem Krebs stellen, einer Krankheit, vor der sie so viele Familien bewahren wollten. Ich wünsche Ihnen eine rasche und vollständige Genesung", teilte sie mit.

Rubio: Bete für die Biden-Familie

Außer Trump hat mit dem amtierenden US-Außenminister Marco Rubio ein weiterer Spitzenpolitiker der Republikaner seine Genesungswünsche ausgesprochen. In einer kurzen Mitteilung auf X, dass er und seine Frau "in dieser schwierigen Zeit" für die Biden-Familie beteten.