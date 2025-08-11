Anzeige
FDP-Politikerin

Strack-Zimmermann über Trump-Putin-Treffen: US-Präsident "weiß nicht, was er will"

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 10:08 Uhr
  • Christopher Schmitt
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich zum Treffen zwischen Trump und Putin geäußert.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich zum Treffen zwischen Trump und Putin geäußert.© IMAGO/Revierfoto

Die Ukraine und Europa bleiben beim Treffen zwischen Trump und Putin außen vor. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, hält Frieden ohne Beteiligung Selenskyjs für unrealistisch.

Anzeige

Mit Skepsis blickt Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg entgegen. Am Freitag (15. August) in Alaska sind weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch Vertreter:innen der EU eingeladen.

Experte zum Treffen der Präsidenten: Trickst Putin Trump aus?

Experte: Trickst Putin Trump aus? - Jetzt auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments erklärte gegenüber dem Fernsehsender Phoenix, die EU müsse anerkennen, dass "Europa keine militärische Stärke besitzt und insofern weder von Russland noch von Trump ernst genommen wird". Allerdings verspreche sie sich kein Ende des Krieges, ohne dass Kiew mit am Verhandlungstisch sitzt. "Ohne den Präsidenten der Ukraine ist das sowieso nicht möglich", so die FDP-Politikerin über das Fehlen Selenskyjs.

Auch in den News:

Auf die Aussage des NATO-Chefs Mark Rutte im Vorfeld des Trump-Putin-Treffens, wonach Gespräche über territoriale Fragen im Rahmen von Friedensverhandlungen wohl unvermeidbar seien, habe sie überrascht reagiert. Allerdings komme es laut Strack-Zimmermann bei Verhandlungen immer zu einem "Geben und Nehmen". Europa müsse jedoch mehr Stärke demonstrieren, um seinerseits die ukrainische Position zu stärken, anstatt dem Kreml-Chef Zugeständnisse zu machen.

Laut der Abgeordneten des EU-Parlaments wisse man aktuell nur zwei Dinge: "Putin will die Ukraine vereinnahmen und wir wissen, dass Trump nicht wirklich weiß, was er will – er will Frieden, das ist eine gute Nachricht, aber der Weg dorthin wird so nie und nimmer bestritten werden", unterstrich Strack-Zimmermann gegenüber Phoenix.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
US-Regierung - Protest in Washington
News

In Washington formiert sich Widerstand gegen Trumps Polizei-Pläne

  • 12.08.2025
  • 10:19 Uhr
Sonne, Mond und Sterne im April
News

Perseiden-Nächte bringen Sternschnuppen-Schauer - Hier lohnt sich der Blick in den Himmel

  • 12.08.2025
  • 09:47 Uhr
Nahostkonflikt - Gaza
News

USA, Katar und Ägypten bemühen sich um Waffenruhe im Gazastreifen

  • 12.08.2025
  • 09:21 Uhr
Arbeit bei Hitze
News

Arbeiten bei Hitze - wie machen es andere europäische Länder?

  • 12.08.2025
  • 09:15 Uhr
US China Handelsgespräche
News

Neue Frist bis November: Trump verschiebt China-Zölle um weitere 90 Tage

  • 12.08.2025
  • 04:16 Uhr
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez Hernandez
News

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind verlobt

  • 11.08.2025
  • 22:28 Uhr
Italien, Grödnertal (val Gardena): Das Drehkreuz auf dem Panoramaweg, der zum Seceda führt
News

Südtirol: Einheimische kassieren Touristen auf Gipfelweg ab

  • 11.08.2025
  • 21:45 Uhr
US-Präsident Trump
News

Trump über Putin-Treffen: "Ich werde keinen Deal machen"

  • 11.08.2025
  • 18:36 Uhr
imago images 0830082768
News

Aktuelle Studie: Wie entwickelt sich der Bitcoin-Wert bis 2050?

  • 11.08.2025
  • 17:39 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-99-709005
News

Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen - wegen angeblich "außer Kontrolle" geratener Kriminalität

  • 11.08.2025
  • 17:06 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12