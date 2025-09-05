Anzeige
Steuer leicht gemacht

Revolution bei der Steuererklärung: Bayern plant 1-Klick-App für Millionen Bürger

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 04:31 Uhr
  • Kira Born
Dem Papierwust soll mit der automatischen Steuererklärung nun in Bayern der Kampf angesagt werden.
© Bernd Weißbrod/dpa

Die Steuererklärung soll künftig so simpel sein wie Online-Shopping: Bayern treibt die Idee einer 1-Klick-App voran – Startschuss könnte schon 2026 sein.

Inhalt

  • Ab Mitte 2026 soll die vereinfachte Steuererklärung kommen
  • Idee der Steuererklärung mit einem Klick nicht neu

Eine automatische Steuererklärung per App und quasi mit nur einem Klick - diese Idee will Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) vorantreiben. Steuerpflichtige sollen den Entwurf einer Steuererklärung vom Finanzamt auf ihr Smartphone geschickt bekommen - und wenn sie einverstanden sind, mittels einfachen Klicks unmittelbar zustimmen können. Auch Anpassungen oder Ergänzungen sollen dann ganz einfach per App möglich sein. Der Papier- und Bürokratie-Wust soll damit auf ein Minimum reduziert werden.

"Bayern setzt sich bei Bund und Ländern für die Entwicklung einer digitalen Lösung per App ein, die Bürgerinnen und Bürgern die Steuererklärungen im Handumdrehen über Elster ermöglicht - quasi mit nur einem Klick", sagte Füracker.

Das Vorhaben sei rechtssicher, volldigital und in der breiten Fläche realistisch umsetzbar. "Es würde sowohl die Steuerpflichtigen wie auch die Verwaltung am Ende entlasten - die Umsetzung wäre damit ein Meilenstein bei der Reduzierung der Steuerbürokratie", argumentierte der Minister.

Ab Mitte 2026 soll die vereinfachte Steuererklärung kommen

Geht es nach Füracker, könnte die App schon Mitte 2026 einsatzbereit sein. Bayern programmiere für Bund und Länder bereits die Steuersoftware Elster - darauf wolle man mit der "Steuererklärung per App mit einem Klick" aufsetzen.

Am Ende profitierten hiervon alle Länder und man vermeide Insellösungen. "Ich hoffe daher sehr auf die Unterstützung meiner Amtskolleginnen und -kollegen für unsere Idee - dann könnten bereits Mitte 2026 schon mehrere Millionen von Steuererklärungen unkompliziert und zügig eingereicht werden", sagte der CSU-Politiker. Die Umsetzung der Idee könne nur in Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgen.

Mitte 2026 könnte aus bayerischer Sicht jedenfalls der Startschuss für einen ersten Anwenderkreis fallen, etwa für ledige, kinderlose Arbeitnehmer:innen. Die App solle dann anschließend sukzessive erweitert werden.

Idee der Steuererklärung mit einem Klick nicht neu

Die Idee einer quasi automatischen Steuererklärung ist nicht komplett neu. Hessen hat aktuell ein Pilotprojekt gestartet, bei dem das Finanzamt automatisch einen Vorschlag zur Festsetzung der Einkommensteuer macht. Zunächst einmal wird der Service dort allerdings nur rund 6.000 Steuerpflichtigen im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Kassel angeboten. Bayern dagegen würde die App gerne gleich auf breiter Front einsetzen.

Grundsätzlich denkbar ist all dies, weil die Steuerverwaltung schon heute über zahlreiche Angaben und Daten verfügt, die ihr automatisch und digital von verschiedenen Stellen zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen zum Beispiel Lohnsteuer-, Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsdaten.

ARD-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder
News

Union

Söder will keine Steuererhöhungen: "Müssen anfangen, Steuern zu senken"

Nach Kanzler Friedrich Merz lehnt auch Bayerns Ministerpräsident Marcus Söder Steuererhöhungen ab. Der CSU-Politiker möchte diese stattdessen lieber senken.

  • 24.08.2025
  • 17:43 Uhr
  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
