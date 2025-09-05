Anzeige
Nach Tod des Modedesigners

Armani hinterlässt ein Imperium – und eine Frage: Wer führt das Modehaus weiter?

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 10:28 Uhr
  • dpa
Wer künftig die Führung des Modehauses Armani übernimmt, steht noch nicht fest. (Archivbild)
Wer künftig die Führung des Modehauses Armani übernimmt, steht noch nicht fest. (Archivbild)© Luca Bruno/AP/dpa

Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Modeimperium Armani steht nach dem Tod des Gründers Giorgio Armani nun vor einer ungewissen Zukunft.

  • Trotz enger Kontrolle zu Lebzeiten äußerte Armani kurz vor seinem Tod vage Pläne zur Nachfolge.

  • In den kommenden Wochen dürfte sein Testament mehr Klarheit bringen.

Nach dem Tod des Modemachers Giorgio Armani ist noch unklar, wie es mit der gleichnamigen Marke weitergeht. Der Italiener behielt bis zum Schluss die volle Kontrolle über das milliardenschwere Unternehmen - sowohl in kreativer als auch in unternehmerischer Hinsicht. Über das Danach sprach Armani ungern. Zu Lebzeiten unterließ er es, sich klar auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin festzulegen - eigene Kinder hatte er nicht.

Doch kurz vor seinem Tod sprach er mit der "Financial Times" in seinem womöglich letzten Interview über die Zukunft seines Modeimperiums: "Meine Pläne für die Nachfolge sehen einen schrittweisen Übergang der Aufgaben vor, die ich bisher immer selbst wahrgenommen habe, an diejenigen, die mir am nächsten stehen." Er nannte unter anderem seinen Wegbegleiter Leo Dell'Orco.

Auch in den News:

Auch seine Familie erwähnte er. Demnach könnten seine zwei Nichten Roberta und Silvana, die Töchter seines bereits verstorbenen Bruders Sergio, sowie seine Schwester Rosanna und deren Sohn Andrea die Marke gemeinsam mit Dell'Orco in die Zukunft führen. "Ich möchte, dass die Nachfolge organisch passiert und kein ruckartiger Moment ist", sagte Armani der "Financial Times" weiter.

Übernahmeangebote immer abgelehnt

Im vergangenen Jahr sagte er dem "Corriere della Sera", er habe zuletzt verstärkt "etwas hartnäckigere" Annäherungen von potenziellen externen Investoren an sein Unternehmen erhalten. Alle Übernahmeangebote lehnte er jedoch immer wieder mit Verweis auf seine eigene Unabhängigkeit ab. 

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 1970er Jahre mit seinem Partner Sergio Galeotti die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist. Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires und Hotels. Nach Galeottis frühem Tod 1985 gehörte das Unternehmen nur Armani.

Mehr Klarheit über die vor seinem Tod vorbereiteten Pläne für die Nachfolge bei der Marke dürfte es in den kommenden Wochen geben. Italienischen Medienberichten zufolge soll dann Armanis Testament eröffnet werden.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Armani war am Donnerstag (4. September) im Alter von 91 Jahren gestorben. Aus Gesundheitsgründen hatte er im Juni und Juli erstmals nicht an den großen Schauen in Mailand und Paris teilnehmen können. Der Sarg mit dem Leichnam von Armani soll nach Angaben seines Modehauses ab Samstag (6. September) in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:55

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
Mehr News
Kremlchef Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Gesprächsbereitschaft nur unter eigenen Bedingungen.
News

Nicht im Ausland: Putin stellt Bedingung für Treffen mit Selenskyj

  • 05.09.2025
  • 12:37 Uhr
Blutrot zeigt sich der Mond in der Nacht vom 7. auf 8. September.
News

Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

  • 05.09.2025
  • 12:24 Uhr
Brand in Drognitz
News

Feuer in Drognitz: Drei Häuser und drei Scheunen gehen in der Nacht in Flammen auf

  • 05.09.2025
  • 11:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-931244
News

Messerangriff an Essener Schule: Lehrkraft verletzt - Täter festgenommen

  • 05.09.2025
  • 11:37 Uhr
PORTUGAL-ACCIDENT/
News

Seilbahnunglück in Lissabon: Offenbar doch kein Deutscher unter den Toten

  • 05.09.2025
  • 11:26 Uhr
Trump Tech-Dinner
News

Trump lädt Tech-Giganten zum Dinner - Elon Musk ist nicht dabei

  • 05.09.2025
  • 10:46 Uhr
Östliches Wirtschaftsforum in Wladiwostok
News

Russland unzufrieden mit US-Zollpolitik - Putin und Trump im Clinch?

  • 05.09.2025
  • 10:07 Uhr
Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses
News

Bundesetat-Sitzung in Rekordzeit: Haushalt 2025 steht - Das ist geplant

  • 05.09.2025
  • 09:51 Uhr
Donald Trump
News

Trump will Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umbenennen

  • 05.09.2025
  • 04:39 Uhr
Illustration Steuern
News

Revolution bei der Steuererklärung: Bayern plant 1-Klick-App für Millionen Bürger

  • 05.09.2025
  • 04:31 Uhr