Rückruf: Dubai-Schokolade könnte allergische Reaktion auslösen

Die große Lust auf Dubai-Schokolade scheint nicht abzubrechen. Jetzt könnten Allergiker allerdings auf ihre Trend-Süßigkeit verzichten müssen: Bergmann Dubai Schokolade in der 220 Gramm Packung wird zurückgerufen.

Wer Sesam nicht verträgt, sollte bei Bergmann Dubai-Schokolade lieber doppelt hinsehen. Und zwar auf das Mindesthaltbarkeitsdatum 10.06.2025. Tafeln dieser Charge enthalten unter Umständen das Allergen Sesam. Genau das ist aber nicht als Zutat aufgeführt.

Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe sind das Problem

Die 200 Gramm Tafel Bergmann Dubai Schokolade der Firma AY Großhandel kann das Allergen Sesam enthalten, wenn sie zur Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.06.2025 gehört. Es wird geraten, dass Kund:innen mit Sesam-Allergie das Produkt nicht verzehren sollten.

Das Problem: Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe wie in diesem Fall Sesam können Allergien auslösen. Alle anderen Kund:innen des Produkts können die Schokolade ohne Bedenken verzehren. Das Produkt kann an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, wie "Lebensmittelwarnung.de" mitteilt. Verkauft wurden die Tafeln in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.