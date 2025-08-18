Anzeige
Produkt Lebensfreude betroffen

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 09:01 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.© imago images/YAY Images

Bei einzelnen Chargen des Kneipp-Duschgels Lebensfreude wurde ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.

Inhalt

  • Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück
  • Duschgel kann Bakterium enthalten
  • Für Immungeschwächte gefährlich
Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.

Duschgel kann Bakterium enthalten

Bei der standardmäßigen Qualitätskontrolle sei in den genannten Chargen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden. "Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden", schreibt das Unternehmen. Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen sei umgehend gestoppt worden. Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gelte die Nutzung als weitestgehend risikofrei.

S.E. Chavegrand
News

Offenbar bereits mehrere Todesfälle

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien ruft der französische Hersteller S.E. Chavegrand drei Käsesorten zurück. Der Verzehr kann besonders für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein.

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Für Immungeschwächte gefährlich

Kneipp empfiehlt betroffenen Kund:innen, das Duschgel im Handel zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Lebensmittelwarnung.eu
