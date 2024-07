Rückruf: Weizenmehl enthält unzulässigen Lebensmittelzusatzstoff

Wegen eines nicht in der EU zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffes ruft das Import-/Exportunternehmen As Ropa Food GmbH Weizenmehl zurück.

Das Import-/Exportunternehmen As Ropa Food GmbH aus Glinde (Schleswig-Holstein) ruft das Weizenmehl Kite "All Purpose" in der Ein-Kilogramm-Packung zurück. Grund für den Warenrückruf ist der Lebensmittelzusatzstoff Benzoylperoxid in dem Produkt, der in der EU nicht zugelassen ist.

Benzoylperoxid wird als verdünntes Pulver eingesetzt, um gelbliche Mehlpigmente zu bleichen. Wie mehrere Studien nachgewiesen hätten, sei bei der chemischen Verbindung von Benzoylperoxid eine krebserzeugende Wirkung festgestellt worden, berichte Eurolab.

Dieses Produkt ist von Rückruf betroffen

Artikel: Kite Weizenmehl "All Purpose"

Inhalt: ein Kilogramm

Artikel-Nummer: 74223

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 11.08.2025, 25.12.2025, 24.01.2026

Inverkehrbringer: AS Ropa Food GmbH

Nach derzeitigem Stand wurde das Mehl in diesen Bundesländern verkauft:

Baden-Württemberg

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Kund:innen, die eines der betroffenen Produkte bereits erworben haben, können diese in ihre Verkaufsstätte gegen Erstattung des Kaufpreises zurückbringen.