Ukraine-Krieg

Russischer Frontdurchbruch im Gebiet Donezk? Ukrainische Armee widerspricht Berichten

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 13:50 Uhr
  • dpa
In der Nähe der Frontlinie in Richtung Pokrowsk steuern ukrainische Soldaten eine Drohne. (Symbolbild)
In der Nähe der Frontlinie in Richtung Pokrowsk steuern ukrainische Soldaten eine Drohne. (Symbolbild)© Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Nachdem ukrainische Militärbeobachter von einem russischen Frontdurchbruch nahe Pokrowsk berichtet hatten, relativiert nun das Militär. Die Situation bleibe in der Region Donezk allerdings schwierig.

Das Wichtigste in Kürze

  • Nach Berichten zu einem russischen Frontdurchbruch bei Pokrowsk und Dobropillja widerspricht das ukrainische Militär.

  • Ein Durchsickern kleiner russischer Truppen bedeute keinen Kontrollverlust in den betroffenen Gebieten.

  • Unterdessen wurde ein Soldat bei einem russischen Angriff auf einen ukrainischen Truppenübungsplatz getötet.

Die ukrainische Armee hat Berichte zu einem russischen Frontdurchbruch im Abschnitt bei den Städten Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Das Durchsickern russischer Gruppen mit wenig Mann bedeute noch nicht, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle bringen würden, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppe "Dnipro" bei Telegram mit. Die Situation bleibe schwierig und die Kämpfe in dieser Region seien die intensivsten im Vergleich zu anderen Frontabschnitten.

Vorher hatten ukrainische Militärbeobachter:innen von einem russischen Vorrücken um mehr als zehn Kilometer nordöstlich der von einer Einschließung bedrohten Stadt Pokrowsk berichtet. Mehrfach war in Berichten von Militärs bereits vom Vordringen von Kleingruppen russischer Soldaten nach Pokrowsk selbst die Rede. Die Agglomeration der Städte Pokrowsk und Myrnohrad ist von drei Seiten durch russische Truppen eingeschlossen. Für den Nachschub ist nur noch ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor verblieben.

Aufgrund von Soldatenmangel durch Rekrutierungsprobleme und Fahnenflucht wird bei ukrainischen Kommentatoren immer öfter über einen Frontzusammenbruch in der Ostukraine spekuliert.

Russischer Raketenschlag auf Übungsgelände

Ein ukrainischer Truppenübungsplatz ist unterdessen in der Nacht durch einen russischen Raketenschlag angegriffen worden. Ein Soldat wurde dabei getötet und elf weitere verletzt, teilten die ukrainischen Landstreitkräfte bei Telegram mit. Zwölf Militärangehörige ersuchten mit Stresssymptomen medizinische Hilfe. Der Angriff sei mit einem Sprengkopf mit Streumunition ausgeführt worden, hieß es.

Der Ort des Raketenangriffs wurde nicht genannt. In der Nacht war unter anderem in der Hauptstadt Kiew wegen eines Raketenschlags in der Nordostukraine in mehreren Gebieten Luftalarm ausgelöst worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.

