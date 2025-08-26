Angesichts der drohenden Rezession hat Bundeskanzler Merz tiefgreifende Reformen angekündigt. Vom russischen Banker und Putin-Vertrauten Dmitrijew erntet er dafür Spott.

Deutschland sieht sich mit ernsten wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gesunken. Die Industrieproduktion blieb hinter den Erwartungen zurück, und auch der private Konsum schwächelt. Inmitten dieser angespannten Lage hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) tiefgreifende Reformen angekündigt, um den wirtschaftlichen Abwärtstrend aufzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern.

Putin-Vertrauter spottet über Merz

Für die Kreml-Propaganda ist die wirtschaftliche Misere Deutschlands ein gefundenes Fressen. Der russische Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew nutzte die Gelegenheit, um die Bundesregierung öffentlich zu verspotten. Auf der Plattform X veröffentlichte er innerhalb von drei Tagen mehrere spöttische Kommentare, die sowohl die deutsche Wirtschaftspolitik als auch Merz persönlich ins Visier nahmen., wie "T-Online" berichtet.

"Dumme Entscheidungen und Kriegstreiberei"

In seinem ersten Beitrag schrieb Dmitrijew: "Dumme Entscheidungen und Kriegstreiberei führen zu Rezessionen. Fallstudie Deutschland." Damit spielte er offenbar auf die westlichen Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs an und unterstellte, diese hätten Deutschlands Wirtschaft geschwächt.

Auch nach weiteren Äußerungen von Merz ließ Dmitrijew nicht locker. Als der Bundeskanzler beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück erklärte, dass der Sozialstaat in seiner jetzigen Form nicht mehr tragbar sei, kommentierte Dmitrijew süffisant: "Vielleicht ist die Krise gar nicht vom Himmel gefallen – sondern der Preis für schlechte Politik."

Nicht "Daddy" Trump verärgern

Eine weitere Aussage von Merz, wonach die Welthandelsorganisation (WTO) aufgrund mangelnder Regeltreue der USA nicht mehr funktioniere, bot Dmitrijew erneut Anlass zum Spott. Er warnte den Kanzler scherzhaft davor, "Daddy" Donald Trump zu verärgern, und stellte süffisant die Frage, ob Deutschland über eine Rückkehr zur Partnerschaft mit Russland nachdenke.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 sind die deutsch-russischen Beziehungen nahezu zum Erliegen gekommen. Deutschland - wie auch andere westliche Länder - ist seitdem immer wieder Ziel der Kreml-Propaganda.