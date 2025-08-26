Anzeige
Telefonbetrüger mit neuem Trick

Achtung, neue Betrugsmasche: Lotto-Toto warnt vor dubiosen Anrufen

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 12:06 Uhr
  • dpa
Sowohl Lotto-Toto Sachsen-Anhalt als auch Verbraucherschützer warnen vor einer neuen Betrugsfalle. (Symbolbild)
Sowohl Lotto-Toto Sachsen-Anhalt als auch Verbraucherschützer warnen vor einer neuen Betrugsfalle. (Symbolbild)

Kriminelle setzen immer wieder auf den Überraschungseffekt. Am Telefon versprechen sie Gewinne oder verkaufen Abos und fragen Bankdaten ab. Wie Verbraucher reagieren sollten.

Lotto-Toto Sachsen-Anhalt und die Verbraucherzentrale warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Derzeit gebe es vermehrt Hinweise zu dubiosen Versuchen, an persönliche oder finanzielle Daten von Verbraucher:innen zu gelangen. Angebliche Lotto-Mitarbeiter:innen würden Kund:innen am Telefon mit Gewinnbenachrichtigungen oder zwingend notwendigen Abo-Änderungen zu ködern versuchen, erklärte eine Lotto-Sprecherin.

Auch in den News:

Tatsächlich frage das Unternehmen aber niemals telefonisch Kundendaten oder Bankverbindungen ab. Dauerspielaufträge würden nur schriftlich abgeschlossen und Gewinnbenachrichtigungen erfolgten nie per Telefon.

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt berichtete ebenfalls von Beschwerden zu unerwünschten Anrufen, bei denen Daten abgefragt würden. Ihr Ratschlag: "Egal, ob ein Gewinn versprochen oder eine Strafe angedroht wird, Verbraucher sollten sich in keine Gespräche verwickeln lassen und auflegen."

