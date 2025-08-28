Anzeige
Klausur in Bayern

Schwarz-rote Koalition tagt in Würzburg: Gelingt der Reset?

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 10:44 Uhr
  • dpa
Die Spitzen der Koalitionsfraktionen wollen in Würzburg die Weichen für ihre Zusammenarbeit in der zweiten Jahreshälfte stellen. (Archivbild)
Die Spitzen der Koalitionsfraktionen wollen in Würzburg die Weichen für ihre Zusammenarbeit in der zweiten Jahreshälfte stellen. (Archivbild)© Niklas Treppner/dpa

Nur nicht streiten wie die Ampel: Das hatten sich Union und SPD eigentlich vorgenommen. Nach viel Zoff vor dem Sommer soll die Koalition besser ins Laufen kommen - auch im wichtigen Parlamentsalltag.

Anzeige

Inhalt

  • Schwarz-rotes Vertrauen
  • Schwarze Abstimmung
  • Der schwierige "Herbst der Reformen"

Es sind Anfänge einer kleinen schwarz-roten Tradition, an die Alexander Hoffmann anknüpft. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag ist Gastgeber der ersten Klausur der Fraktionsspitzen von Union und SPD in der neuen gemeinsamen Regierung. Sie beginnt am Donnerstag (28. August) in Würzburg, gleich nahe seinem Wahlkreis. Schon 2018, nach dem Start der Vorgänger-"GroKo", hatte Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef zu einer solchen Tagung auf die 2.962 Meter hohe Zugspitze geladen, wo er seinen Wahlkreis hat.

Auch in den News:

Auf Deutschlands höchstem Berg war schnell vom "Geist der Zugspitze" die Rede, den Unionsvormann Volker Kauder (CDU) beschwor, um die damalige Koalition in die Spur zu bringen. Nach dem Platzen der schwarz-gelb-grünen Jamaika-Option musste sie noch einmal zusammenfinden. Jetzt führt es Hoffmann, Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und dessen SPD-Kollegen Matthias Miersch nicht so steil hinauf. Aber auch in Würzburg auf 177 Metern Höhe geht es darum, nach einem holprigen Start zu mehr Teamgeist zu finden.

Nach einigen Pannen und Reibereien in den ersten Regierungswochen kam Schwarz-Rot die Sommerpause sehr gelegen. Denn häufigen Streit wie einst zu Ampel-Zeiten wollten doch alle vermeiden - und geloben nun Besserung. In einer Regierung müssten am Ende Menschen miteinander können, analysierte Spahn vorab im Deutschlandfunk. Bei den Problemen in der Koalition gehe es in der Regel um Fragen von Kommunikation und Organisation. "Das kann man aber ändern." Dafür müsse man die Dinge miteinander frühzeitig besprechen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Schwarz-rotes Vertrauen

Erklärtes Ziel ist auch, gegenseitig Vertrauen zu entwickeln. Denn schon die Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum Kanzler im Bundestag klappte erst im zweiten Anlauf. Dann scheiterte eine Verfassungsrichterwahl, weil Spahn die Zustimmung der Union zur SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nicht mehr garantieren konnte. Miersch machte an die Adresse von CDU und CSU direkt klar, dass Zusagen Bestand haben müssen. Eine Bewährungsprobe wird sein, ob nach Brosius-Gersdorfs Verzicht ein nächster Versuch im Herbst gelingt.

Anzeige
Anzeige

Schwarze Abstimmung

Offensichtliche Ruckeleien gab es auch innerhalb des Unionslagers bei der Abstimmung zwischen Kanzler, Fraktion und Partei. Gegen die gemeinsame Vereinbarung in der Koalition, die Stromsteuer nur begrenzt und nicht für alle zu senken, hagelte es Proteste aus der Union und von CDU-Ministerpräsidenten. Und als Merz wegen der Eskalation im Gaza-Krieg einen Teilstopp für Rüstungsexporte an Israel verkündete, erntete er viel Entrüstung aus der CDU. Aus der CSU kamen dazu noch Beschwerden über mangelnde Einbindung.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Der schwierige "Herbst der Reformen"

Inhaltlich wollen die Fraktionen den Plan für das zweite Halbjahr abstecken, in dem mehrere Projekte durchkommen sollen. Neben dem Ringen um die Etats 2025 und 2026 soll es an schwierige Sozialreformen gehen. "Nach den ersten 100 mitunter ruckeligen Tagen gilt es nun, die zentralen Weichen für einen erfolgreichen Herbst zu stellen", sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Über Steuererhöhungen für Reiche, die die SPD ins Spiel brachte, gibt es aber schon Streit. Thema ist auch die Sicherheitspolitik. Dazu wird NATO-Generalsekretär Mark Rutte erwartet.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
Mehr News
17 von 25 Erdbeer-Aufstrichen überzeugten die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test". Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.
News

Erdbeer-Fruchtaufstriche im "Öko-Test": Diese sind am besten

  • 28.08.2025
  • 12:25 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Russischer Raketenangriff auf Kiew: Kind unter den Todesopfern

  • 28.08.2025
  • 12:05 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Block-Prozess: Angeklagter gesteht Beteiligung an Entführung

  • 28.08.2025
  • 11:36 Uhr
Volker Wissing
News

Neuer Job für Wissing: Ex-Verkehrsminister wird Berater bei Harald Christ

  • 28.08.2025
  • 11:06 Uhr
Wohnmobile-Parkplatz
News

Gefahr für deutsche Camper: Überfälle in Schweden nehmen zu

  • 28.08.2025
  • 11:03 Uhr
Kim Jong Un wird kommende Woche in Peking erwartet – bei einer Militärparade, die als Machtdemonstration Chinas gilt.
News

Kim Jong-un reist zu Chinas Militärparade – auch Putin in Peking erwartet

  • 28.08.2025
  • 11:03 Uhr
Polizeieinsatz in der Rigaer Straße 94
News

Rigaer Straße 94: Berliner Polizei stürmt besetztes Haus

  • 28.08.2025
  • 10:01 Uhr
US-Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten
News

Streit um Posten in US-Behörde - Chefin will nicht wegen Kennedy gehen

  • 28.08.2025
  • 08:58 Uhr
Schüsse an einer Schule in Minneapolis
News

Schüsse an US-Schule: Auf Gewehr-Magazin stand "Tötet Donald Trump"

  • 28.08.2025
  • 05:18 Uhr
27. August 2025, USA, Minneapolis: Eltern vor der katholischen Schule, an der es zu einem Schusswaffenvorfall kam
News

Tödliche Schüsse an US-Schule in Minneapolis: FBI prüft Terrorverdacht

  • 27.08.2025
  • 21:52 Uhr