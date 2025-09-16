Anzeige
Klage angekündigt

"Sprachrohr der radikalen Linken": Trump fordert 15 Milliarden von "New York Times"

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 07:05 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump will die US-Zeitung "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar verklagen.
US-Präsident Donald Trump will die US-Zeitung "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar verklagen.© Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump wirft der renommierten Tageszeitung vor, Falschinformationen über ihn und seine Bewegung verbreitet zu haben.

Anzeige

Inhalt

  • Trump kündigt Milliarden-Klage gegen "New York Times" an
  • Bereits Klagen gegen mehrere Medien eingereicht

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar von der Zeitung fordern will. Das Blatt sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung.

Anzeige
Anzeige

Trump kündigt Milliarden-Klage gegen "New York Times" an

Die Zeitung habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über Trump, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und die USA als Ganzes zu verbreiten, schrieb Trump weiter. Er kritisierte die Zeitung auch dafür, während des Präsidentschaftswahlkampfs seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris unterstützt zu haben. "Ich betrachte dies als den größten illegalen Wahlkampfbeitrag aller Zeiten", schrieb er.

"Die "New York Times" durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört JETZT auf", schrieb Trump. Die Klage werde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bereits Klagen gegen mehrere Medien eingereicht

Trump hat in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen den Sender CBS und den Sender ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.

Zudem zieht der US-Präsident gegen verschiedene weitere Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. So war etwa die US-Nachrichtenagentur AP von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Sie hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko - "Golf von Amerika" - zu übernehmen.

Mehr News
Matteo Franzoso
News

Tödlicher Trainingssturz: Ski-Welt trauert um Matteo Franzoso

  • 16.09.2025
  • 09:07 Uhr
Nahostkonflikt - Israel und Gaza
News

"Gaza brennt": Israel startet große Bodenoffensive

  • 16.09.2025
  • 07:18 Uhr
Trump
News

USA: Trump schickt Militär in nächste US-Stadt

  • 16.09.2025
  • 05:03 Uhr
Elon Musk
News

Elon Musk kauft Tesla-Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar

  • 15.09.2025
  • 20:12 Uhr
Die vom Rückruf betroffene Mettwurst
News

Rückruf: Penny-Mettwurst eventuell mit EHEC-Bakterien kontaminiert

  • 15.09.2025
  • 19:18 Uhr
"Hart aber Fair" mit Louis Klamroth.
News

"Hart aber fair" streamen: Darum geht es heute und das sind die Gäste

  • 15.09.2025
  • 17:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250915-935-833086
News

Russland will Zahl der Atomreaktoren in etwa verdoppeln

  • 15.09.2025
  • 17:05 Uhr
Trump Britain Royals
News

Trump in London: König Charles setzt auf Charmeoffensive mit Prinzessin Kate

  • 15.09.2025
  • 17:03 Uhr
Butter
News

Butter wird günstiger - Handelsketten senken Preis

  • 15.09.2025
  • 16:36 Uhr
Polizei Österreich
News

Vermisster Bergsteiger aus Bayern: Suche in Österreich läuft auf Hochtouren

  • 15.09.2025
  • 16:15 Uhr