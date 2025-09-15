Anzeige
Tech-Milliardär

Elon Musk kauft Tesla-Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 20:12 Uhr
  • dpa
Elin Musk tätigte seinen ersten Zukauf von Tesla-Aktien seit 2020.
Elin Musk tätigte seinen ersten Zukauf von Tesla-Aktien seit 2020.© Patrick Pleul/dpa

Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des E-Autobauers im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar erworben und damit den Kurs an der Börse in die Höhe getrieben.

Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft - und damit den Kurs kräftig steigen lassen. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Die Aktie legte zeitweise um rund sechs Prozent zu.

Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag (15. September) bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers - und diese Beteiligung ist rund 250 Milliarden Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter (heute X) zu finanzieren.

USA-TRUMP/GULF-INVESTMENT
News

Neuralink-Fortschritte

Musks Gehirn-Chip schon bei zwölf Menschen implantiert

Schon zwölf Menschen können mit ihren Gedanken Maschinen steuern - dank des Gehirn-Chips von Neuralink.

  • 10.09.2025
  • 12:57 Uhr

Die Tesla-Aktionäre sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion Dollar einbringen - wenn der Börsenwert von Tesla binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen Dollar steigen sollte. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.

Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab.

Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos. Beide Bereiche stehen erst am Anfang der Entwicklung, Tesla würde aber auf bereits am Markt aktive Vorreiter treffen. Verwaltungsratschefin Robin Denholm betonte vergangene Woche in Interviews, dass Tesla die Herausforderungen nur mit Musk in der Chefetage meistern könne.

