Anzeige
Ukraine-Krieg

Falls Gipfel scheitert: Trump droht Putin mit "schwerwiegenden Konsequenzen"

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 20:06 Uhr
  • Max Strumberger
Trump-Putin-Treffen rückt näher
Trump-Putin-Treffen rückt näher :newstime

Wenige Tage vor seinem geplanten Treffen mit Kremlchef Putin denkt US-Präsident Trump schon einen Schritt weiter. Allerdings unter Vorbehalt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Donald Trump will sich in den Ukraine-Konflikt einbringen und ein Treffen mit Selenskyj und Putin ermöglichen.

  • Vorher plant der US-Präsident jedoch ein Gespräch mit Kremlchef Putin in Alaska.

  • Sollte es dort keine Fortschritte geben, hätte dies ernste Konsequenzen für Moskau.

US-Präsident Donald Trump hat erneut ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin in Aussicht gestellt. Daran wolle er selbst ebenfalls teilnehmen, sofern Selenskyj und Putin dies wünschten, sagte Trump in Washington. Allerdings wolle er zunächst abwarten, wie sein für Freitag geplantes Zusammentreffen mit Putin in Alaska verlaufe - denn ebenso könnte es auch nicht zu einem weiteren Treffen kommen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Trump droht Putin mit "schwerwiegenden Konsequenzen"

Der US-Präsident will sich mit dem Kremlchef in Alaskas größter Stadt Anchorage treffen und Lösungsansätze für den seit rund dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskrieg finden. Bei diesem ersten Treffen wolle er zunächst die Rahmenbedingungen verstehen, sagte Trump.

Auf die Frage, worauf sich Putin einstellen müsse, sofern er einem Ende des Ukraine-Krieges nicht zustimme, kündigte Trump nicht weiter ausgeführte "schwerwiegende Konsequenzen" an. Auf eine Rückfrage, ob er damit Zölle meine, ging der Präsident nicht ein.

Trump

Vor Putin-Treffen: Trump dämpft Erwartungen

Hier geht's zum Video.

Anzeige
Anzeige

Ukraine und Europäer nicht eingeladen

Zu dem Gespräch am Freitag wurden weder der ukrainische Präsident Selenskyj noch die europäischen Partnerstaaten eingeladen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Selenskyj und enge europäische Verbündete trafen sich daher zu Vorbesprechungen am Mittwoch, um Trump ihre wichtigsten Botschaften mit auf den Weg zu geben.

US-Präsident Trump
News

Gipfel am 15. August in Alaska

Trump über Putin-Treffen: "Ich werde keinen Deal machen"

US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen am Freitag mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei.

  • 11.08.2025
  • 18:36 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
"Auge von Sauron"
News

Wie aus "Der Herr der Ringe": Himmelsobjekt sieht aus wie "Auge von Sauron"

  • 13.08.2025
  • 17:29 Uhr
Hitze ist ein Gesundheitsrisiko - das liegt auch an hohen Ozonwerten.
News

Hohe Ozonwerte – wo es bei Hitze gefährlich wird und wie Sie sich schützen

  • 13.08.2025
  • 17:12 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-EUROPE
News

AfD laut Umfrage stärkste Partei - Merz unter Druck

  • 13.08.2025
  • 17:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766659
News

Wollte mit Luftmatratze über Grenzfluss: Estland greift mutmaßlichen Russland-Kämpfer auf

  • 13.08.2025
  • 16:50 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-911-005411
News

Selenskyj in Berlin: Erwarte sofortigen Waffenstillstand von Trump-Putin-Gipfel

  • 13.08.2025
  • 16:46 Uhr
S.E. Chavegrand
News

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Flammeninferno in Griechenland – in Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten gegen lebensgefährliche Brände.
News

Brände in Südeuropa fordern Todesopfer – Tausende fliehen vor den Flammen

  • 13.08.2025
  • 15:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240816-911-005587
News

Wenn die Hitze für geschwollene Beine sorgt: Diese Tipps helfen

  • 13.08.2025
  • 15:26 Uhr
Donald Trump
News

Trump könnte das US-Militär gegen Mexikos Drogenkartelle einsetzen

  • 13.08.2025
  • 14:52 Uhr
GERMANY-POLITICS/PARLIAMENT
News

Wagenknecht: Regierung soll sich "nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen"

  • 13.08.2025
  • 14:25 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12