Anzeige
US-Superstar

"The Life of a Showgirl": Fans sind begeistert - Taylor Swift kündigt zwölftes Album an

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 11:17 Uhr
  • dpa
Swifts elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department" erschien in vergangenem Jahr. (Archivfotos)
Swifts elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department" erschien in vergangenem Jahr. (Archivfotos)© Jordan Strauss/Invision/dpa

Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen. Mit einem Countdown hat der Megastar sein neues Album angekündigt, die Netzreaktionen sind gewaltig. Was ist bereits bekannt?

Anzeige

Die Fans sind euphorisch: US-Pop-Megastar Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel "The Life of a Showgirl" und ist das zwölfte Studioalbum der 35 Jahre alten Sängerin. Angekündigt wurde das neue Album mit einem Countdown auf der Internetseite "taylorswift.com", die einen Ansturm erlebte - genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt.

Swift tritt am Mittwoch (13. August) in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. "Ich wollte euch etwas zeigen", sagt die Sängerin dort. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt.

Hier verkündet Taylor Swift ihr neues Album:
Taylor Swift

Mega-Ankündigung von Taylor Swift im Kelce-Podcast - jetzt im Video auf Joyn anschauen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint. Auf Facebook machten die Fans ihrer Begeisterung schon einmal Luft: "Meine Hand zittert", schrieb ein Swiftie. Ein weiterer Fan dankte "höheren Mächten": "Wir haben eine Taylor-Dürre hinter uns."

Anzeige
Anzeige

Swift stellte mit elftem Album mehrere Rekorde auf

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale "Eras Tour" beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Die Tour sei das "bisher außergewöhnlichste Kapitel" ihres Lebens gewesen, hatte Swift selbst auf Instagram geschrieben.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department: The Anthology" erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Der Streaming-Anbieter gibt an, dass die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörer:innen habe. Ihre Musik sei 2024 am meisten gestreamt worden. Auf Spotify und in den deutschen Charts stellte Swift mit dem Album kurz nach Erscheinen mehrere Rekorde auf.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Fans bejubeln auch Swifts Liebesleben 

Immer wieder sorgt die Ikone auch mit ihrem Privatleben für Aufsehen. Im Juli postete Travis Kelce auf Instagram erstmals private Fotos von sich mit Taylor Swift. Er habe "in dieser Offseason einige Abenteuer" erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die dreizehn Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen.

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Seitdem zeigen beide sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit, auf seiner Instagram-Seite hatte Kelce zuvor jedoch keine gemeinsamen Fotos gepostet.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Swift hatte vergangenen Sommer nach einem Konzert in London ihr erstes Foto mit Kelce geteilt - darauf sind beide im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen.

Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250806-99-672167
News

Russischer Frontdurchbruch im Gebiet Donzezk? Ukrainische Armee widerspricht Berichten

  • 12.08.2025
  • 12:35 Uhr
Cem Özdemir - Bündnis 90 / Die Grünen
News

"Altersgrenze bei 16 Jahren": Özdemir will Social-Media-Verbot für Kinder

  • 12.08.2025
  • 12:08 Uhr
Lebensmittel wie Milch und Pasta müssten dem "True Pricing"-Prinzip zufolge wesentlich teurer im Supermarkt verkauft werden.
News

Was Fleisch, Milch und Nudeln eigentlich kosten müssten

  • 12.08.2025
  • 11:58 Uhr
Schwimmdemo gegen Badeverbot in der Spree
News

LIVE: Ab in die Spree – aus Protest! "Mitschwimm-Demo" in Berlin gegen Badeverbot

  • 12.08.2025
  • 11:45 Uhr
Symbolbild Streifenwagen
News

13-Jähriger bei Lohsa von Campingplatz verschwunden - Großaufgebot sucht nach Vermisstem

  • 12.08.2025
  • 11:26 Uhr
Seltenes Himmels-Spektakel: Die Planeten Jupiter und Venus sind sich so nah wie selten gekommen.
News

Rendezvous zwischen Venus und Jupiter: Planeten kommen sich ganz nah

  • 12.08.2025
  • 11:03 Uhr
Hitze in Deutschland – Berlin
News

Wetter extrem: Hitzewelle erfasst Deutschland - so heiß wird es die kommenden Tage

  • 12.08.2025
  • 10:35 Uhr
US-Regierung - Protest in Washington
News

In Washington formiert sich Widerstand gegen Trumps Polizei-Pläne

  • 12.08.2025
  • 10:19 Uhr
Sonne, Mond und Sterne im April
News

Perseiden-Nächte bringen Sternschnuppen-Schauer - Hier lohnt sich der Blick in den Himmel

  • 12.08.2025
  • 09:47 Uhr
Nahostkonflikt - Gaza
News

USA, Katar und Ägypten bemühen sich um Waffenruhe im Gazastreifen

  • 12.08.2025
  • 09:21 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12