Trainer-Hammer: FC Bayern feuert Julian Nagelsmann

Trainer-Beben beim FC Bayern: Die Münchner trennen sich Medienberichten zufolge von Coach Julian Nagelsmann. Auch der Nachfolger soll schon feststehen.

Das Wichtigste in Kürze Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann Medienberichten zufolge entlassen.

Mit Thomas Tuchel soll der Nachfolger schon bereitstehen.

Auslöser für das Münchner Trainer-Beben war offenbar die jüngste Pleite in der Bundesliga.

Im Video: Salihamidzic stinksauer nach Bayern-Pleite gegen Leverkusen

Der FC Bayern hat sich offenbar von Trainer Julian Nagelsmann getrennt. Das berichten die "Bild"-Zeitung und weitere Medien. Zuvor hatte der anerkannte Transfer-Insider Fabrizio Romano auf Twitter bereits von dem Trainer-Beben beim deutschen Rekordmeister berichtet. Laut "Bild" findet die Trennung mit sofortiger Wirkung statt.

Medien: FC Bayern entlässt Trainer Nagelsmann

Romano zufolge übernimmt der aktuell vereinslose Thomas Tuchel den Cheftrainerposten von Nagelsmann. Auch "Bild" berichtet, dass Tuchel, der in München lebt, bereits ab Montag das Training an der Säbener Straße leiten soll. Nach Informationen des "Kicker" hatte es in den vergangenen Tagen bereits Kontakt zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Tuchel gegeben.

Auch Romano twitterte, dass der frühere Chelsea-Coach bereits zugesagt habe. Der Vertrag solle noch in der Nacht zum Freitag (23.03.) fertiggestellt werden.

Tuchel soll neuer Bayern-Trainer werden

Der deutsche Fußball-Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem kommt die Trennung zu dem Zeitpunkt überraschend.

Nach der derzeitigen Länderspielpause kommt es dann direkt zum Kracher gegen den neuen Tabellenführer Borussia Dortmund. Tuchel hatte einst auch die Borussen trainiert und verließ den Club im Unguten. In der Champions League müsste Tuchel mit den Münchnern im Viertelfinal-Kracher gegen Manchester City ran.

Der 49-jährige Tuchel hatte im Sommer 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen, musste im September vergangenen Jahren aber seinen Platz bei den Blues räumen. Zuvor hatte er bei Paris Saint-Germain gearbeitet. Nagelsmann war im Sommer 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt. Der Vertrag des 35-Jährigen wäre eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 gültig.