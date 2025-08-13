Anzeige
Demos in Cotswolds-Region

Trump-Vize unerwünscht: Engländer wollen Urlauber Vance nicht in ihrem Dorf haben

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 17:05 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Demonstrant:innen protestieren gegen den Urlaub von US-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region.
Demonstrant:innen protestieren gegen den Urlaub von US-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region.© Toby Melville /REUTERS

Der Urlaub von US-Vizepräsident JD Vance in der malerischen Cotswolds-Region sorgt für Proteste. Anwohner:innen und Aktivist:innen machen ihrem Unmut über den Besuch Luft.

Anzeige

Inhalt

Urlaub kann für Politiker:innen eine willkommene Auszeit sein – doch nicht immer verlaufen die freien Tage entspannt. US-Vizepräsident JD Vance, der eng mit der "Make America Great Again"-Agenda seines Chefs Donald Trump verbunden ist, weilt aktuell im Ausland - in der malerischen Cotswolds-Region im Südwesten England. Doch sein Aufenthalt im Dorf Charlbury sorgt für massiven Unmut.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Engländer:innen protestieren gegen Vance-Besuch

Rund 100 Menschen versammelten sich, um gegen den Besuch von Vance zu demonstrieren, wie der "Spiegel" berichtet. Die Aktion, die unter dem Titel "Dance against Vance" lief, brachte deutlichen Unmut zum Ausdruck. Laut Jake Atkinson von der Organisation Stop Trump Coalition sollte damit klargemacht werden: "Die Menschen von Cotswolds sind heute hier, um JD Vance zu sagen, dass er hier nicht willkommen ist." Die Demonstrierenden trugen unter anderem Schilder mit Sprüchen wie "Geh nach Hause" und "Nicht-Willkommen-Party".

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Englisches Dorf genervt von Urlaub des Trump-Vizes

Neben der politischen Ablehnung von Vances Ansichten sind es auch die logistischen Auswirkungen seines Aufenthalts, die die Anwohner:innen ärgern. "Es ist störend und eine ziemliche Überraschung", sagt Phil Ball, ein Bewohner des kleinen Dorfes. Der 75-jährige Lou Johnson ergänzte: "Wir wollten ihm den gleichen Empfang bescheren, wie er Selenskyj im Weißen Haus beschert hat." Diese Aussage spielt auf einen Vorfall im Februar an, als Vance und Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj öffentlich bloßstellten.

Anzeige
Anzeige

Straßensperrungen und der Secret Service stören das Idyll

Die Cotswolds, eine Region bekannt für ihre Ruhe und ihre Anziehungskraft auf wohlhabende Städter:innen, sehen sich plötzlich einem massiven Sicherheitsaufgebot gegenüber. Straßensperrungen, Fahrzeugkontrollen und die Anwesenheit des Secret Service bringen erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich, was viele Anwohner:innen weiter verärgert. Laut dem britischen "Guardian" wurden sogar einige Protestplakate von Sicherheitskräften entfernt.

Vance begann seinen Großbritannien-Besuch mit einem Treffen mit dem britischen Außenminister David Lammy und plant Berichten zufolge, später nach Schottland weiterzureisen.

  • Verwendete Quellen:
  • "Spiegel": "Urlaub von JD Vance empört Anwohner in englischer Bilderbuchgemeinde"
  • Nachrichtenagentur Reuters
Mehr News
"Auge von Sauron"
News

Wie aus "Der Herr der Ringe": Himmelsobjekt sieht aus wie "Auge von Sauron"

  • 13.08.2025
  • 17:29 Uhr
Hitze ist ein Gesundheitsrisiko - das liegt auch an hohen Ozonwerten.
News

Hohe Ozonwerte – wo es bei Hitze gefährlich wird und wie Sie sich schützen

  • 13.08.2025
  • 17:12 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-EUROPE
News

AfD laut Umfrage stärkste Partei - Merz unter Druck

  • 13.08.2025
  • 17:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766659
News

Wollte mit Luftmatratze über Grenzfluss: Estland greift mutmaßlichen Russland-Kämpfer auf

  • 13.08.2025
  • 16:50 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-911-005411
News

Selenskyj in Berlin: Erwarte sofortigen Waffenstillstand von Trump-Putin-Gipfel

  • 13.08.2025
  • 16:46 Uhr
S.E. Chavegrand
News

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Flammeninferno in Griechenland – in Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten gegen lebensgefährliche Brände.
News

Brände in Südeuropa fordern Todesopfer – Tausende fliehen vor den Flammen

  • 13.08.2025
  • 15:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240816-911-005587
News

Wenn die Hitze für geschwollene Beine sorgt: Diese Tipps helfen

  • 13.08.2025
  • 15:26 Uhr
Donald Trump
News

Trump könnte das US-Militär gegen Mexikos Drogenkartelle einsetzen

  • 13.08.2025
  • 14:52 Uhr
GERMANY-POLITICS/PARLIAMENT
News

Wagenknecht: Regierung soll sich "nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen"

  • 13.08.2025
  • 14:25 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12