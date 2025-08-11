+++ BREAKING NEWS +++

Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen - wegen angeblich "außer Kontrolle" geratener Kriminalität

US-Präsident

Trump will Obdachlose aus Washington verbannen

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 15:35 Uhr
  • Christopher Schmitt
Trump will Obdachlose aus Washington entfernen und ihnen Unterkünfte weit außerhalb anbieten.
Trump will Obdachlose aus Washington entfernen und ihnen Unterkünfte weit außerhalb anbieten.

Donald Trump will Washington sicherer und sauberer machen – und kündigt an, Obdachlose aus der Hauptstadt zu vertreiben. Auf einer Pressekonferenz stellt er seine Pläne für die US-Hauptstadt vor.

US-Präsident Donald Trump hat Obdachlosen mit der Vertreibung aus der Hauptstadt Washington gedroht. "Die Obdachlosen müssen wegziehen, SOFORT", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Dazu postete er Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. "Wir werden euch Unterkünfte anbieten, aber WEIT WEG von der Hauptstadt."

Trump verwies auch auf eine Pressekonferenz am Montag (11. August) zur Kriminalität und Sauberkeit in der US-Hauptstadt. Nach seinen Worten soll die Stadt sicherer und schöner als je zuvor werden. Kriminelle wolle er ins Gefängnis bringen.

Der Republikaner kritisiert häufig die demokratische Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Bowser. Zur Umsetzung von Trumps Plänen bereitet die US-Regierung Berichten zufolge die Entsendung Hunderter Mitglieder der Nationalgarde vor. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch bislang nicht gefallen, hieß es unter Berufung auf einen US-Vertreter. Trump selbst nannte keine Details, wie er die Obdachlosen aus der Stadt bringen will.

Schon vor rund zwei Wochen kündigte der US-Präsident an, gegen wohnungslose Menschen vorgehen zu wollen, die sich in der Nähe seines Amtssitzes in Washington aufhalten. "Ich finde das schrecklich und wir werden sie sofort entfernen lassen", sagte der Republikaner damals auf die Frage eines Reporters zu Obdachlosen im Park vor dem Weißen Haus.

